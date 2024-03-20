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Росіяни обстріляли Дніпропетровщину: поранили 4 дорослих і дітей

Ірина БалачукСереда, 20 березня 2024, 07:59
Росіяни обстріляли Дніпропетровщину: поранили 4 дорослих і дітей
Синельниківський район на карті. Скриншот з google.maps

Шестеро людей, серед яких двоє дітей, дістали поранення у результаті російських обстрілів Синельниківського району Дніпропетровської області.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова Лисака: "Вночі гучно було у Синельниківському районі. Від ворожої атаки, попередньо, постраждали 5 людей. З-поміж них ціла родина, будинок якої потрощили окупанти. Брат із сестрою – 12 та 19 років, 57-річний батько – в стані середньої тяжкості. Сильніше поранена 47-річна жінка. "Важка"".

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Деталі: Він додав, що усі четверо поранених перебувають у лікарні.

Також у результаті російських обстрілів пошкоджені житлові будинки. 

 
Фото з Telegram сергія Лисака 

Інформацію щодо руйнувань уточнюють.

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Доповнено: Пізніше Лисак додав, що за уточненою інформацією, поранені шестеро людей, п’ятеро з них перебувають у лікарні. 

 
Фото з Telegram сергія Лисака 

"Серед потерпілих 13-річна дівчинка та 15-річний хлопець. Зруйновані 5 приватних будинків. Є й пошкоджені оселі. Зачепило лінії електропередач і газогін. На фото – наслідки терору", − написав голова ОВА. 

 
Фото з Telegram сергія Лисака 

Деталі: Він також повідомив, що вранці росіяни обстріляли з артилерії Нікополь. У результаті ударів постраждав 27-річний чоловік, у місті понівечені магазин та комунальне підприємство, житло, господарські споруди та авто.

Теми: Дніпропетровська областьвійна
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