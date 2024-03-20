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Россияне обстреляли Днепропетровскую область: ранили 4 взрослых и 2 детей

Ирина БалачукСреда, 20 марта 2024, 07:59
Россияне обстреляли Днепропетровскую область: ранили 4 взрослых и 2 детей
Синельниковский район на карте. Скриншот с google.maps

Шесть человек, среди которых 2 детей, получили ранения в результате российских обстрелов Синельниковского района Днепропетровской области.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь Лысака: "Ночью громко было в Синельниковском районе. От вражеской атаки, предварительно, пострадали 5 человек. Среди них целая семья, дом которой разбили оккупанты. Брат с сестрой − 12 и 19 лет, 57-летний отец − в состоянии средней тяжести. Сильнее ранена 47-летняя женщина. "Тяжелая"".

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Детали: Он добавил, что все четверо раненых находятся в больнице. 

 
Фото Из Telegram сергея Лысака 

Также в результате российских обстрелов повреждены жилые дома.

Информацию о разрушениях уточняют.

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Дополнено: Позже Лысак добавил, что по уточненной информации, ранены шесть человек, пятеро из них находятся в больнице. 

 
Фото Из Telegram сергея Лысака 

"Среди пострадавших 13-летняя девочка и 15-летний парень. Разрушены 5 частных домов. Есть и поврежденные дома. Задело линии электропередач и газопровод. На фото − последствия террора", − написал глава ОВА. 

 
Фото Из Telegram сергея Лысака 

Детали: Он также сообщил, что утром россияне обстреляли из артиллерии Никополь. В результате ударов пострадал 27-летний мужчина, в городе повреждены магазин и коммунальное предприятие, жилье, хозяйственные постройки и авто.

Темы: Днепропетровская областьвойна
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