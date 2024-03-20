ЗСУ за добу знешкодили 700 загарбників і знищили 16 артсистем
Середа, 20 березня 2024, 08:21
Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу Сили оборони відмінусували 700 окупантів, 9 танків та 16 артилерійських систем.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 20.03.24 орієнтовно склали:
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- особового складу − близько 433 090 (+700) осіб,
- танків − 6 828 (+9) од,
- бойових броньованих машин − 13 058 (+9) од,
- артилерійських систем − 10 714 (+16) од,
- РСЗВ − 1 017 (+0) од,
- засобів ППО − 721 (+0) од,
- літаків − 347 (+0) од,
- гелікоптерів − 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 8 355 (+37) од,
- крилатих ракет − 1 922 (+0) од,
- кораблів/катерів − 26 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 14 198 (+7) од,
- спеціальної техніки − 1738 (+3) од.
Дані уточнюються.