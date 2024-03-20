ЗСУ за добу знешкодили 700 загарбників і знищили 16 артсистем

Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу Сили оборони відмінусували 700 окупантів, 9 танків та 16 артилерійських систем.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 20.03.24 орієнтовно склали:

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особового складу − близько 433 090 (+700) осіб,

танків − 6 828 (+9) од,

бойових броньованих машин − 13 058 (+9) од,

артилерійських систем − 10 714 (+16) од,

РСЗВ − 1 017 (+0) од,

засобів ППО − 721 (+0) од,

літаків − 347 (+0) од,

гелікоптерів − 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня − 8 355 (+37) од,

крилатих ракет − 1 922 (+0) од,

кораблів/катерів − 26 (+0) од,

підводних човнів − 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн − 14 198 (+7) од,

спеціальної техніки − 1738 (+3) од.

Дані уточнюються.