ВСУ за сутки обезвредили 700 захватчиков и уничтожили 16 артсистем
Среда, 20 марта 2024, 08:21
Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки Силы обороны отминусовали 700 оккупантов, 9 танков и 16 артиллерийских систем.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 20.03.24 ориентировочно составили:
Реклама:
- личного состава − около 433 090 (+700) человек,
- танков − 6 828 (+9) ед,
- боевых бронированных машин − 13 058 (+9) ед,
- артиллерийских систем − 10 714 (+16) ед,
- РСЗО − 1 017 (+0) ед,
- средств ПВО − 721 (+0) ед,
- самолетов − 347 (+0) ед,
- вертолетов − 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 8 355 (+37) ед,
- крылатых ракет − 1 922 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 14 198 (+7) ед,
- специальной техники − 1738 (+3) ед.
Данные уточняются.