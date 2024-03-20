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ВСУ за сутки обезвредили 700 захватчиков и уничтожили 16 артсистем

Ирина БалачукСреда, 20 марта 2024, 08:21
ВСУ за сутки обезвредили 700 захватчиков и уничтожили 16 артсистем
Фото иллюстративное из Facebook Генштаба ВСУ

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки Силы обороны отминусовали 700 оккупантов, 9 танков и 16 артиллерийских систем.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 20.03.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава − около 433 090 (+700) человек,
  • танков − 6 828 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин − 13 058 (+9) ед,
  • артиллерийских систем − 10 714 (+16) ед,
  • РСЗО − 1 017 (+0) ед,
  • средств ПВО − 721 (+0) ед,
  • самолетов − 347 (+0) ед,
  • вертолетов − 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 8 355 (+37) ед,
  • крылатых ракет − 1 922 (+0) ед,
  • кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
  • подводных лодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 14 198 (+7) ед,
  • специальной техники − 1738 (+3) ед.

Данные уточняются.

Темы: Росcияпотери в войне
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