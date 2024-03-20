ВСУ за сутки обезвредили 700 захватчиков и уничтожили 16 артсистем

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки Силы обороны отминусовали 700 оккупантов, 9 танков и 16 артиллерийских систем.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 20.03.24 ориентировочно составили:

Реклама:

личного состава − около 433 090 (+700) человек,

танков − 6 828 (+9) ед,

боевых бронированных машин − 13 058 (+9) ед,

артиллерийских систем − 10 714 (+16) ед,

РСЗО − 1 017 (+0) ед,

средств ПВО − 721 (+0) ед,

самолетов − 347 (+0) ед,

вертолетов − 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня − 8 355 (+37) ед,

крылатых ракет − 1 922 (+0) ед,

кораблей/катеров − 26 (+0) ед,

подводных лодок − 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн − 14 198 (+7) ед,

специальной техники − 1738 (+3) ед.

Данные уточняются.