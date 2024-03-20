РосЗМІ: Фальсифікації на "виборах" Путіна були небаченого раніше масштабу

Російське видання Meduza спробувало підрахувати явку виборців на "голосування" за президента в Росії та дійшло висновку, що це найбільш сфальсифіковані вибори в історії країни.

Джерело: Meduza

Деталі: Видання пише, що російські ЦВК продовжують публікувати дані щодо "голосування" на окремих виборчих дільницях і це дає змогу оцінити, як саме цифри на "виборах" сягнули саме таких результатів. Нагадаємо, кремлівський лідер Володимир Путін, який балотувався як самовисуванець, отримав начебто 87,28% голосів при явці 77,44%.

Реклама:

За даними, які вдалося зібрати журналістам, масштаб фальсифікацій точно встановити важко, втім він значно вищий, ніж у 2018 році, коли на більш ніж третині дільниць у країні результати мали бути скасовані.

Аномальність у результатах можна пояснити в першу чергу тим, що в скриньки для голосування фізично вкидають бюлетені за кандидатів, або ж приписують певну кількість бюлетенів до протоколів.

Також до причин такої картини журналісти відносять переписування голосів від одного кандидата іншому без вкидань бюлетенів та відповідної зміни загальної явки.

ВІДЕО ДНЯ

Крім того, Meduza помітила, що явка на деяких дільничних виборчих комісіях не просто ідентична, а й узгоджено змінюється з часом. Інакше кажучи, деякі територіальні чи регіональні комісії явку просто "малюють".

Після фальсифікованих "виборів" у Росії Путін втратив легітимність як президент цієї держави, тож "Українська правда" більше не вживає термін "президент" щодо цієї особи та нагадує, що після його інавгурації нелегітимним стане також уряд РФ. Тут ми обґрунтовуємо та пояснюємо важливість цієї зміни.