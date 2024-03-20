РосСМИ: Фальсификации на "выборах" Путина были невиданного ранее масштаба

Российское издание Meduza попыталось подсчитать явку избирателей на "голосование" за президента в России и пришло к выводу, что это наиболее сфальсифицированные выборы в истории страны.

Источник: Meduza

Детали: Издание пишет, что российские ЦИК продолжают публиковать данные о "голосовании" на отдельных избирательных участках и это позволяет оценить, как именно цифры на "выборах" достигли именно таких результатов. Напомним, кремлевский лидер Владимир Путин, баллотировавшийся как самовыдвиженец, получил якобы 87,28% голосов при явке 77,44%.

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По данным, которые удалось собрать журналистам, масштаб фальсификаций точно установить трудно, впрочем, он значительно выше, чем в 2018 году, когда на более чем трети участков в стране результаты должны быть отменены.

Аномальность в результатах можно объяснить в первую очередь тем, что в ящики для голосования физически вбрасывают бюллетени за кандидатов, или же приписывают определенное количество бюллетеней в протоколы.

Также к причинам такой картины журналисты относят переписку голосов от одного кандидата другому без вбрасывания бюллетеней и соответствующего изменения общей явки.

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Кроме того, Meduza заметила, что явка на некоторых участковых избирательных комиссиях не просто идентична, но и согласуется с временем. Иными словами, некоторые территориальные или региональные комиссии явку просто "рисуют".

После фальсифицированных "выборов" в России Путин потерял легитимность как президент этого государства, так что "Украинская правда" больше не употребляет термин "президент" в отношении этого лица и напоминает, что после его инаугурации нелегитимным станет также правительство РФ. Здесь мы обосновываем и объясняем важность этого изменения.