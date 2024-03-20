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Росіяни вдарили КАБами по Козачій Лопані: поранили чоловіка

Ірина БалачукСереда, 20 березня 2024, 08:55
Росіяни вдарили КАБами по Козачій Лопані: поранили чоловіка
Наслідки російських ударів по Харківщині. Фото ілюстративне з Telegram Олега Синєгубова

Окупанти вдарили керованими авіаційними бомбами по селищу Козача Лопань Харківсьої області, у результаті чого одна людина дістала поранення.

Джерело: голова Харківсьої ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "О 3:45 (росіяни − ред.) здійснили обстріл КАБ с. Козача Лопань Харківського району. Поранено цивільного 56-річного чоловіка, госпіталізований до медзакладу".

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Деталі: Окупанти обстрілами пошкодили лінію електропередачі, у результаті чого частина населеного пункту залишилася без електроенергії.

Теми: Харківська областьвійна
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