Россияне ударили КАБами по Казачьей Лопани: ранили мужчину
Среда, 20 марта 2024, 08:55
Оккупанты ударили управляемыми авиационными бомбами по поселку Казачья Лопань Харьковской области, в результате чего один человек получил ранения.
Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram
Прямая речь Синегубова: "В 3:45 (россияне − ред.) совершили обстрел КАБами с. Казачья Лопань Харьковского района. Ранен гражданский 56-летний мужчина, госпитализирован в медучреждение".
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Детали: Оккупанты обстрелами повредили линию электропередачи, в результате чего часть населенного пункта осталась без электроэнергии.