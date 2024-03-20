Россияне ударили КАБами по Казачьей Лопани: ранили мужчину

Последствия российских ударов по Харьковщине. Фото иллюстративное из Telegram Олега Синегубова

Оккупанты ударили управляемыми авиационными бомбами по поселку Казачья Лопань Харьковской области, в результате чего один человек получил ранения.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "В 3:45 (россияне − ред.) совершили обстрел КАБами с. Казачья Лопань Харьковского района. Ранен гражданский 56-летний мужчина, госпитализирован в медучреждение".

Реклама:

Детали: Оккупанты обстрелами повредили линию электропередачи, в результате чего часть населенного пункта осталась без электроэнергии.