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Россияне ударили КАБами по Казачьей Лопани: ранили мужчину

Ирина БалачукСреда, 20 марта 2024, 08:55
Россияне ударили КАБами по Казачьей Лопани: ранили мужчину
Последствия российских ударов по Харьковщине. Фото иллюстративное из Telegram Олега Синегубова

Оккупанты ударили управляемыми авиационными бомбами по поселку Казачья Лопань Харьковской области, в результате чего один человек получил ранения.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "В 3:45 (россияне − ред.) совершили обстрел КАБами с. Казачья Лопань Харьковского района. Ранен гражданский 56-летний мужчина, госпитализирован в медучреждение".

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Детали: Оккупанты обстрелами повредили линию электропередачи, в результате чего часть населенного пункта осталась без электроэнергии.

Темы: Харьковская областьвойна
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