Україна повернула з тимчасово окупованих територій ще одну родину з дітьми 

Україна повернула на підконтрольну територію Херсонщини прийомну сім'ю з двома дітьми віком 13 та 15 років, яка після повномасштабного вторгнення РФ опинилися в окупації.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова: "З окупації вдалося вирвати прийомну сімʼю, в якій виховувалися двоє дітлахів, позбавлених батьківського піклування. Це хлопчики, яким 13 та 15 років".

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Деталі: Повідомляється, що наразі родина у безпеці під наглядом лікарів та психологів.

Також очільник Херсонської ОВА подякував організації Save Ukraine, яка допомогла вивезти дітей.

Прокудін додав, що з початку 2024 року Україні вдалося повернути на підконтрольну територію 40 дітей.

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