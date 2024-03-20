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Україна повернула з тимчасово окупованих територій ще одну родину з дітьми 

Анастасія ПроцСереда, 20 березня 2024, 09:50
Україна повернула з тимчасово окупованих територій ще одну родину з дітьми 
Ілюстративне фото: Засновник і керівник організації Save Ukraine Микола Кулеба

Україна повернула на підконтрольну територію Херсонщини прийомну сім'ю з двома дітьми віком 13 та 15 років, яка після повномасштабного вторгнення РФ опинилися в окупації.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова: "З окупації вдалося вирвати прийомну сімʼю, в якій виховувалися двоє дітлахів, позбавлених батьківського піклування. Це хлопчики, яким 13 та 15 років". 

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Деталі: Повідомляється, що наразі родина у безпеці під наглядом лікарів та психологів.

Також очільник Херсонської ОВА подякував організації Save Ukraine, яка допомогла вивезти дітей.

Прокудін додав, що з початку 2024 року Україні вдалося повернути на підконтрольну територію 40 дітей.

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Теми: дітиУкраїнаокупаціяХерсонська область
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