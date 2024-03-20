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Украина вернула с временно оккупированных территорий еще одну семью с детьми 

Анастасия ПроцСреда, 20 марта 2024, 09:50
Украина вернула с временно оккупированных территорий еще одну семью с детьми 
Иллюстративное фото: Основатель и руководитель организации Save Ukraine Николай Кулеба

Украина вернула на подконтрольную территорию Херсонщины приемную семью с двумя детьми в возрасте 13 и 15 лет, которая после полномасштабного вторжения РФ оказались в оккупации.

Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь: "Из оккупации удалось вырвать приемную семью, в которой воспитывались двое детей, лишенных родительской опеки. Это мальчики, которым 13 и 15 лет". 

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Детали: Сообщается, что сейчас семья в безопасности под наблюдением врачей и психологов.

Также глава Херсонской ОВА поблагодарил организацию Save Ukraine, которая помогла вывезти детей.

Прокудин добавил, что с начала 2024 года Украине удалось вернуть на подконтрольную территорию 40 детей.

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Темы: детиУкраинаоккупацияХерсонская область
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