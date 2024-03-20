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Шмигаль розпочав робочий візит до Брюсселя

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 20 березня 2024, 10:33
Шмигаль розпочав робочий візит до Брюсселя
Денис Шмигаль. Фото Дмитра Ларіна, УП

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розпочав робочий візит до Брюсселя.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Шмигаля в Telegram

Деталі: Глава уряду зауважив, що починає візит до Брюсселя з гарних новин, оскільки Європарламент та Європейська рада попередньо погодили продовження до червня 2025 року ввезення українських товарів без мит і квот - хоча й з новими обмеженнями.

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"Цей "економічний безвіз" дозволить нам зберегти динаміку нашого експорту, підтримати українських виробників, зміцнити фундамент для подальшої інтеграції до Єдиного ринку ЄС", – зауважив прем’єр.

20 березня в Брюсселі відбудеться засідання Ради асоціації, на якому Україна та ЄС обговорять двосторонні відносини і ситуацію, що склалася через розв’язану Росією війну.

Рада асоціації Україна-ЄС функціонує відповідно до Угоди про асоціацію і здійснює контроль і моніторинг застосування і виконання Угоди та періодично переглядає функціонування Угоди.

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Рада асоціації складається з членів уряду України та членів Ради ЄС та Європейської комісії. Делегацію України на засіданнях очолює прем’єр-міністр, делегацію ЄС – високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики.

Теми: Шмигаль ЄС
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