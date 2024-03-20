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Шмигаль начал рабочий визит в Брюссель

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 20 марта 2024, 10:33
Шмигаль начал рабочий визит в Брюссель
Денис Шмигаль. Фото Дмитрия Ларина, УП

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль начал рабочий визит в Брюссель.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Шмыгаля в Telegram

Детали: Глава правительства отметил, что начинает визит в Брюссель с хороших новостей, поскольку Европарламент и Европейский совет предварительно согласовали продление до июня 2025 года ввоза украинских товаров без пошлин и квот – хотя и с новыми ограничениями.

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"Этот "экономический безвиз" позволит нам сохранить динамику нашего экспорта, поддержать украинских производителей, укрепить фундамент для дальнейшей интеграции в Единый рынок ЕС", – отметил премьер.

20 марта в Брюсселе состоится заседание Совета ассоциации, на котором Украина и ЕС обсудят двусторонние отношения и ситуацию, сложившуюся из-за развязанной Россией войны.

Совет ассоциации Украина-ЕС функционирует в соответствии с Соглашением об ассоциации и осуществляет контроль и мониторинг применения и выполнения Соглашения и периодически пересматривает функционирование Соглашения.

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Совет ассоциации состоит из членов правительства Украины и членов Совета ЕС и Европейской комиссии. Делегацию Украины на заседаниях возглавляет премьер-министр, делегацию ЕС – высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Темы: ШмыгальЕС
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