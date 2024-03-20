СБУ затримала колаборанта, який коригував авіаудари по Харкову
На Харківщині СБУ викрила чоловіка, який з перших днів повномасштабного вторгнення РФ допомогав ворогу коригувати авіаудари по місту.
Джерело: Офіс генерального прокурора, Служба безпеки України
Дослівно СБУ: "У перші дні повномасштабного вторгнення РФ зловмисник розвідував місця базування та переміщення українських військ, які вели бої за обласний центр.
Найбільше його цікавили локації вогневих позицій комплексів протиповітряної оборони ЗСУ.
Така інформація була особливо цінною для окупантів. Це дозволяло російським бомбардувальникам завдавати удари по місту в обхід ППО".
Деталі: За даними слідства, ворожим агентом виявився житель Харківщини, якого ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну завербувала воєнна розвідка РФ.
Чоловік передавав всі розвіддані своїй хрещеній, яка є однією з командирів російського диверсійно-розвідувального загону "Ірбіс" та має позивний "Багіра".
Напередодні деокупації регіону зловмисник "заліг на дно". Чоловін призупинив контакти з російською розвідкою та майже не виходив із власного будинку.
Правоохоронці повідомили йому про підозру в державній зраді. Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує 15 років тюрми з конфіскацією майна.