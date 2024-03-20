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СБУ затримала колаборанта, який коригував авіаудари по Харкову 

Анастасія ПроцСереда, 20 березня 2024, 10:33
СБУ затримала колаборанта, який коригував авіаудари по Харкову 
Фото: СБУ

На Харківщині СБУ викрила чоловіка, який з перших днів повномасштабного вторгнення РФ допомогав ворогу коригувати авіаудари по місту.

Джерело: Офіс генерального прокурора, Служба безпеки України

Дослівно СБУ: "У перші дні повномасштабного вторгнення РФ зловмисник розвідував місця базування та переміщення українських військ, які вели бої за обласний центр.

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Найбільше його цікавили локації вогневих позицій комплексів протиповітряної оборони ЗСУ.

Така інформація була особливо цінною для окупантів. Це дозволяло російським бомбардувальникам завдавати удари по місту в обхід ППО".

Деталі: За даними слідства, ворожим агентом виявився житель Харківщини, якого ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну завербувала воєнна розвідка РФ.

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Чоловік передавав всі розвіддані своїй хрещеній, яка є однією з командирів російського диверсійно-розвідувального загону "Ірбіс" та має позивний "Багіра".

Напередодні деокупації регіону зловмисник "заліг на дно". Чоловін призупинив контакти з російською розвідкою та майже не виходив із власного будинку. 

Правоохоронці повідомили йому про підозру в державній зраді. Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує 15 років тюрми з конфіскацією майна.





Теми: СБУколаборантиХарків
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