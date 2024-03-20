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СБУ задержала коллаборанта, который корректировал авиаудары по Харькову 

Анастасия ПроцСреда, 20 марта 2024, 10:33
СБУ задержала коллаборанта, который корректировал авиаудары по Харькову 
Фото: СБУ

На Харьковщине СБУ разоблачила мужчину, который с первых дней полномасштабного вторжения РФ помогал врагу корректировать авиаудары по городу.

Источник: Офис генерального прокурора, Служба безопасности Украины

Дословно СБУ: "В первые дни полномасштабного вторжения РФ злоумышленник разведывал места базирования и перемещения украинских войск, которые вели бои за областной центр.

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Больше всего его интересовали локации огневых позиций комплексов противовоздушной обороны ВСУ.

Такая информация была особенно ценной для оккупантов. Это позволяло российским бомбардировщикам наносить удары по городу в обход ПВО".

Детали: По данным следствия, вражеским агентом оказался житель Харьковщины, которого еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину завербовала военная разведка РФ. 

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Мужчина передавал все разведданные своей крестной, которая является одной из командиров российского диверсионно-разведывательного отряда "Ирбис" и имеет позывной "Багира".

Накануне деоккупации региона злоумышленник "залег на дно". Мужчина приостановил контакты с российской разведкой и почти не выходил из собственного дома. 

Правоохранители сообщили ему о подозрении в государственной измене. Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.



Темы: СБУколлаборантыХарьков
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