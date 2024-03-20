СБУ задержала коллаборанта, который корректировал авиаудары по Харькову
На Харьковщине СБУ разоблачила мужчину, который с первых дней полномасштабного вторжения РФ помогал врагу корректировать авиаудары по городу.
Источник: Офис генерального прокурора, Служба безопасности Украины
Дословно СБУ: "В первые дни полномасштабного вторжения РФ злоумышленник разведывал места базирования и перемещения украинских войск, которые вели бои за областной центр.
Больше всего его интересовали локации огневых позиций комплексов противовоздушной обороны ВСУ.
Такая информация была особенно ценной для оккупантов. Это позволяло российским бомбардировщикам наносить удары по городу в обход ПВО".
Детали: По данным следствия, вражеским агентом оказался житель Харьковщины, которого еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину завербовала военная разведка РФ.
Мужчина передавал все разведданные своей крестной, которая является одной из командиров российского диверсионно-разведывательного отряда "Ирбис" и имеет позывной "Багира".
Накануне деоккупации региона злоумышленник "залег на дно". Мужчина приостановил контакты с российской разведкой и почти не выходил из собственного дома.
Правоохранители сообщили ему о подозрении в государственной измене. Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.