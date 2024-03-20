Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни обстріляли авто з цивільними на Херсонщині: дві людини загинули

Анастасія ПроцСереда, 20 березня 2024, 11:23
Росіяни обстріляли авто з цивільними на Херсонщині: дві людини загинули
Ілюстративне фото: Getty Images

Російські війська атакували автомобіль з цивільними у Херсонській області, внаслідок чого загинули двоє чоловіків. 

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Дослівно: "Російські війська атакували автівки з цивільними у Херсонській громаді. Це сталося на дорозі, що між населеними пунктами Садове та Антонівка. 

Реклама:

Деталі: За словами очільника ОВА, попередньо, внаслідок обстрілу загинули двоє чоловіків 40 років.



Теми: Херсонська областьобстрілжертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУдар по вузлу зв’язку ЧФ РФ: з’явилися супутникові знімки

Кличко обіцяє влітку пустити рух авто Подільським мостом і почати ремонт моста Метро

Віцепрезидентка США: Немає жодних доказів слів Путіна про зв'язок України з терактом

Командувач Сухопутних військ про ставлення до ТЦК: Росія може перемогти за допомогою українців

ЗСУ повідомили про ураження двох десантних кораблів та центру зв’язку в Севастополі

Над Україною збили 43 повітряні цілі

Усі новини...
Херсонська область
Україна повернула з тимчасово окупованих територій ще одну родину з дітьми 
Росіяни скинули вибухівку на авто з цивільними на Херсонщині: постраждало подружжя
На Херсонщині пастух підірвався на вибухівці, яку залишили солдати РФ
Останні новини
00:57
ОВА: Через атаку "Шахедів" в частині Одеси зникло електропостачання
00:40
фотоУ Москві суд арештував чотирьох чоловіків підозрюваних у теракті в "Крокусі"
00:13
Одещину атакують безпілотники, працює ППО
23:43
ОновлюєтьсяРосіяни запустили з Чорного моря "Шахеди"
23:12
Гендиректор Yasno: ДТЕК втратив 50% генеруючих потужностей, відновлення займе місяці
23:08
Як підготувати дитину до дитячого садка та пережити адаптацію – пояснюють експерти
22:58
ЄС засудив Ізраїль за захоплення 800 гектарів на окупованому Західному березі
22:26
фотоУдар по вузлу зв’язку ЧФ РФ: з’явилися супутникові знімки
22:05
В Угорщині ралійний автомобіль влетів у глядачів: є загиблі та поранені
21:48
Кличко обіцяє влітку пустити рух авто Подільським мостом і почати ремонт моста Метро
Усі новини...
Реклама: