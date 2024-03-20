Росіяни обстріляли авто з цивільними на Херсонщині: дві людини загинули
Середа, 20 березня 2024, 11:23
Російські війська атакували автомобіль з цивільними у Херсонській області, внаслідок чого загинули двоє чоловіків.
Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram
Дослівно: "Російські війська атакували автівки з цивільними у Херсонській громаді. Це сталося на дорозі, що між населеними пунктами Садове та Антонівка.
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Деталі: За словами очільника ОВА, попередньо, внаслідок обстрілу загинули двоє чоловіків 40 років.