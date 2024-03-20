Росіяни обстріляли авто з цивільними на Херсонщині: дві людини загинули

Російські війська атакували автомобіль з цивільними у Херсонській області, внаслідок чого загинули двоє чоловіків.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Дослівно: "Російські війська атакували автівки з цивільними у Херсонській громаді. Це сталося на дорозі, що між населеними пунктами Садове та Антонівка.

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Деталі: За словами очільника ОВА, попередньо, внаслідок обстрілу загинули двоє чоловіків 40 років.





