Россияне обстреляли авто с гражданскими на Херсонщине: два человека погибли

Российские войска атаковали автомобиль с гражданскими в Херсонской области, в результате чего погибли двое мужчин.

Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram

Дословно: "Российские войска атаковали машины с гражданскими в Херсонской общине. Это произошло на дороге между населенными пунктами Садовое и Антоновка.

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Детали: По словам главы ОВА, предварительно, в результате обстрела погибли двое мужчин 40 лет.





