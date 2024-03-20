Россияне обстреляли авто с гражданскими на Херсонщине: два человека погибли
Среда, 20 марта 2024, 11:23
Российские войска атаковали автомобиль с гражданскими в Херсонской области, в результате чего погибли двое мужчин.
Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram
Дословно: "Российские войска атаковали машины с гражданскими в Херсонской общине. Это произошло на дороге между населенными пунктами Садовое и Антоновка.
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Детали: По словам главы ОВА, предварительно, в результате обстрела погибли двое мужчин 40 лет.