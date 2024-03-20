Польські фермери заблокували рух українських автобусів у пункті пропуску "Медика" - "Шегині"
Польські фермери заблокували рух пасажирських автобусів в пункті пропуску "Медика" - "Шегині".
Джерело: речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко в коментарі "Українській правді", пресслужба ДПСУ
Пряма мова Демченка: "За інформацією, яку українські прикордонники отримали від представників Прикордонної варти Польщі, польські фермери масштабують свої дії з блокування руху для транспортних засобів на напрямку пункту пропуску "Медика", що навпроти українського – "Шегині".
Протестувальники будуть блокувати рух для автобусів як на в’їзд в Польщу, так і на виїзд. Учасники блокади кордону планують пропускати по одному автобусу в дві години як на виїзд з Польщі так і на в’їзд".
Деталі: Як пояснює Демченко, про те, скільки триватимуть такі дії – інформації від польських прикордонників наразі не надходило.
Польська сторона має повідомити у разі зміни ситуації, або наявності додаткової інформації, зазначив офіцер.
Оновлено: У ДПСУ повідомили, що обмеження руху автобусів розпочалося у середу близько 11:10.