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Польські фермери заблокували рух українських автобусів у пункті пропуску "Медика" - "Шегині"

Валентина РоманенкоСереда, 20 березня 2024, 12:02
Польські фермери заблокували рух українських автобусів у пункті пропуску Медика - Шегині
ФОТО: GETTY IMAGES

Польські фермери заблокували рух пасажирських автобусів в пункті пропуску "Медика" - "Шегині".

Джерело: речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко в коментарі "Українській правді", пресслужба ДПСУ

Пряма мова Демченка: "За інформацією, яку українські прикордонники отримали від представників Прикордонної варти Польщі, польські фермери масштабують свої дії з блокування руху для транспортних засобів на напрямку пункту пропуску "Медика", що навпроти українського – "Шегині".

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Протестувальники будуть блокувати рух для автобусів як на в’їзд в Польщу, так і на виїзд. Учасники блокади кордону планують пропускати по одному автобусу в дві години як на виїзд з Польщі так і на в’їзд".

Деталі: Як пояснює Демченко, про те, скільки триватимуть такі дії – інформації від польських прикордонників наразі не надходило.

Польська сторона має повідомити у разі зміни ситуації, або наявності додаткової інформації, зазначив офіцер.

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено: У ДПСУ повідомили, що обмеження руху автобусів розпочалося у середу близько 11:10.

Теми: блокадаПольщаПрикордонна служба
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