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Польские фермеры заблокировали движение автобусов в пункте пропуска "Медика" - "Шегини"

Валентина РоманенкоСреда, 20 марта 2024, 12:02
Польские фермеры заблокировали движение автобусов в пункте пропуска Медика - Шегини
ФОТО: GETTY IMAGES

Польские фермеры заблокировали движение пассажирских автобусов в пункте пропуска "Медика" - "Шегини".

Источник: спикер Госпогранслужбы полковник Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде", пресс-служба ГПСУ

Прямая речь Демченко: "По информации, которую украинские пограничники получили от представителей Пограничной стражи Польши, польские фермеры масштабируют свои действия по блокированию движения для транспортных средств в направлении пункта пропуска "Медика", что напротив украинского - "Шегини".

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Протестующие будут блокировать движение для автобусов как на въезд в Польшу, так и на выезд. Участники блокады границы планируют пропускать по одному автобусу в два часа как на выезд из Польши так и на въезд".

Детали: Как объясняет Демченко, о том, сколько продлятся такие действия - информации от польских пограничников пока не поступало.

Польская сторона должна сообщить в случае изменения ситуации, или наличия дополнительной информации, отметил офицер.

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Обновлено: В ГПСУ сообщили, что ограничение движения автобусов началось в среду около 11:10.

Темы: блокадаПольшаПограничная служба
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