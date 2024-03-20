Речник Пентагону: Україна має використовувати F-16 для захисту її суверенної території

Речник Міністерства оборони США генерал-майор Патрік Райдер в інтерв’ю "Радіо Свобода", відповідаючи на питання журналістки про "червоні лінії" у використанні Україною F-16, заявив, що Захід бачить використання Україною цих літаків лише в межах її суверенної території.

Джерело: Патрік Райдер в інтерв’ю "Радіо Свобода"

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Пряма мова: "Ми тут говоримо про надання Україні унікального повітряного потенціалу, знову ж таки, який має на меті зосередитися на захисті України своєї суверенної території всередині суверенних кордонів України".

Деталі: Речник Пентагону також додав, що наразі повітряна коаліція, яку створили західні партнери для підтримки України, фокусується на навчанні українських пілотів.