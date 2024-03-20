Представитель Пентагона: Украина должна использовать F-16 для защиты ее суверенной территории

Представитель Министерства обороны США генерал-майор Патрик Райдер в интервью "Радио Свобода", отвечая на вопрос журналистки о "красных линиях" в использовании Украиной F-16, заявил, что Запад видит использование Украиной этих самолетов только в пределах ее суверенной территории.

Источник: Патрик Райдер в интервью "Радио Свобода"

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Прямая речь: "Мы здесь говорим о предоставлении Украине уникального воздушного потенциала, опять же, который имеет целью сосредоточиться на защите Украины своей суверенной территории внутри суверенных границ Украины".

Детали: Представитель Пентагона также добавил, что сейчас воздушная коалиция, которую создали западные партнеры для поддержки Украины, фокусируется на обучении украинских пилотов.





