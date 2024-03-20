Армія РФ завдала удару по Харкову: кількість загиблих зросла до п'яти

Російські війська 20 березня вдарили по одному з районів Харкова, в результаті чого загинуло 5 людей і 9 людей постраждало.

Джерело: голова ОВА Олег Синєгубов, міський голова Харкова Ігор Терехов, Керівник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов, ДСНС

Пряма мова: "Окупанти вкотре вдарили по одному з районів Харкова. Під завалами можуть бути люди. На місці працюють всі профільні служби.

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Інформація уточнюється".

Деталі: Раніше Терехов повідомив, що в місті було чутно вибух.

Оновлено: Міський голова повідомив, що внаслідок удару по Харкову є постраждалі.

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Пряма мова: "Їхня кількість і ступінь поранень уточнюється. На місці "прильоту" дуже велика пожежа. На місці працюють усі відповідні служби та волонтери".

О 14:06 Терехов повідомив, що відомо про пʼятьох постраждалих.

Пряма мова: "Двоє вже госпіталізовані, решту оглядають лікарі і вирішують питання направлення до лікарні. Утім пошукова робота продовжується, як і гасіння пожежі".

Оновлено о 14:29: У поліції повідомили, що внаслідок удару і місті троє загиблих та п'ятеро поранених.

Оновлено о 16:50: Синєгубов повідомив, що кількість загиблих в результаті удару росіян зросла до 4 осіб. Також отримали поранення 7 людей.

Постраждалий через обстріл Харкова 20 березня. Фото Болвінова

Пряма мова: "Близько першої години дня ворог обстріляв місто: пошкоджені восьмиповерхівка та виробничий цех в Холодногірському районі. Пожежа охопила понад 1000 квадратних метрів. Звичайна типографія, цех з виробництва меблів і лакофарбової продукції.

Серед поранених працівники підприємства, двоє з них у важкому стані. Триває рятувальна операція та гасіння пожежі.

На жаль, кількість жертв та постраждалих може бути більшою".

Наслідки російських обстрілів Харкова 20 березня. Фото - дснс

Наслідки російських обстрілів Харкова 20 березня. Фото - дснс

О 17.28 Синєгубов повідомив, що з-під завалів деблокували ще одного чоловіка. Кількість загиблих збільшилася до 5 осіб. Екстрені служби продовжують працювати на місці.

Оновлено о 20.59: Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих зросла до 8. "Із них сім осіб госпіталізовано, одній людині надана допомога на місці", - заначив він.

Оновлено о 21.45: За даними ДСНС, кількість постраждалих зросла до 9 осіб, 1 особа врятована, 5 осіб загинуло.

МВС оприлюднило відео з місця події.