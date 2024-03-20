Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Армія РФ завдала удару по Харкову: кількість загиблих зросла до п'яти

Тетяна ОлійникСереда, 20 березня 2024, 21:05
Армія РФ завдала удару по Харкову: кількість загиблих зросла до п'яти
Пожежа у Харкові. Фото - ДСНС

Російські війська 20 березня вдарили по одному з районів Харкова, в результаті чого загинуло 5 людей і 9 людей постраждало.

Джерело: голова ОВА Олег Синєгубов, міський голова Харкова Ігор Терехов, Керівник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов, ДСНС

Пряма мова: "Окупанти вкотре вдарили по одному з районів Харкова. Під завалами можуть бути люди. На місці працюють всі профільні служби.

Реклама:

Інформація уточнюється".

Деталі: Раніше Терехов повідомив, що в місті було чутно вибух. 

Оновлено: Міський голова повідомив, що внаслідок удару по Харкову є постраждалі.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова: "Їхня кількість і ступінь поранень уточнюється. На місці "прильоту" дуже велика пожежа. На місці працюють усі відповідні служби та волонтери".

О 14:06 Терехов повідомив, що відомо про пʼятьох постраждалих.

Пряма мова: "Двоє вже госпіталізовані, решту оглядають лікарі і вирішують питання направлення до лікарні. Утім пошукова робота продовжується, як і гасіння пожежі".

Оновлено о 14:29: У поліції повідомили, що внаслідок удару і місті троє загиблих та п'ятеро поранених. 

Оновлено о 16:50: Синєгубов повідомив, що кількість загиблих в результаті удару росіян зросла до 4 осіб. Також отримали поранення 7 людей.

 
Постраждалий через обстріл Харкова 20 березня. 
Фото Болвінова

Пряма мова: "Близько першої години дня ворог обстріляв місто: пошкоджені восьмиповерхівка та виробничий цех в Холодногірському районі. Пожежа охопила понад 1000 квадратних метрів. Звичайна типографія, цех з виробництва меблів і лакофарбової продукції.

Серед поранених працівники підприємства, двоє з них у важкому стані. Триває рятувальна операція та гасіння пожежі.

На жаль, кількість жертв та постраждалих може бути більшою".

 
Наслідки російських обстрілів Харкова 20 березня.
Фото - дснс
 
Наслідки російських обстрілів Харкова 20 березня.
Фото - дснс

О 17.28 Синєгубов повідомив, що з-під завалів деблокували ще одного чоловіка. Кількість загиблих збільшилася до 5 осіб. Екстрені служби продовжують працювати на місці.

Оновлено о 20.59: Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих зросла до 8. "Із них сім осіб госпіталізовано, одній людині надана допомога на місці", - заначив він.

Оновлено о 21.45: За даними ДСНС, кількість постраждалих зросла до 9 осіб, 1 особа врятована, 5 осіб загинуло.

МВС оприлюднило відео з місця події.

Теми: Харківвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУдар по вузлу зв’язку ЧФ РФ: з’явилися супутникові знімки

Кличко обіцяє влітку пустити рух авто Подільським мостом і почати ремонт моста Метро

Віцепрезидентка США: Немає жодних доказів слів Путіна про зв'язок України з терактом

Командувач Сухопутних військ про ставлення до ТЦК: Росія може перемогти за допомогою українців

ЗСУ повідомили про ураження двох десантних кораблів та центру зв’язку в Севастополі

Над Україною збили 43 повітряні цілі

Усі новини...
Харків
Смертельний удар РФ по Харкову: правоохоронці назвали тип ракети
СБУ затримала колаборанта, який коригував авіаудари по Харкову 
У Харкові патрульні зупинили п'яного водія, який погрожував підірвати гранату
Останні новини
00:57
ОВА: Через атаку "Шахедів" в частині Одеси зникло електропостачання
00:40
фотоУ Москві суд арештував чотирьох чоловіків підозрюваних у теракті в "Крокусі"
00:13
Одещину атакують безпілотники, працює ППО
23:43
ОновлюєтьсяРосіяни запустили з Чорного моря "Шахеди"
23:12
Гендиректор Yasno: ДТЕК втратив 50% генеруючих потужностей, відновлення займе місяці
23:08
Як підготувати дитину до дитячого садка та пережити адаптацію – пояснюють експерти
22:58
ЄС засудив Ізраїль за захоплення 800 гектарів на окупованому Західному березі
22:26
фотоУдар по вузлу зв’язку ЧФ РФ: з’явилися супутникові знімки
22:05
В Угорщині ралійний автомобіль влетів у глядачів: є загиблі та поранені
21:48
Кличко обіцяє влітку пустити рух авто Подільським мостом і почати ремонт моста Метро
Усі новини...
Реклама: