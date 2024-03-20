Армия РФ нанесла удар по Харькову: количество погибших возросло до пяти

Российские войска 20 марта ударили по одному из районов Харькова, в результате чего погибло 5 человек и 9 людей пострадали.

Источник: председатель ОВА Олег Синегубов, городской голова Харькова Игорь Терехов, ГСЧС, Руководитель Следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов

Прямая речь: "Оккупанты в очередной раз ударили по одному из районов Харькова. Под завалами могут быть люди. На месте работают все профильные службы.

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Информация уточняется.

Детали: Ранее Терехов сообщил, что в городе был слышен взрыв.

Обновлено: Городской голова сообщил, что в результате удара по Харькову есть пострадавшие.

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Прямая речь: Их количество и степень ранений уточняется. На месте прилета очень большой пожар. На месте работают все соответствующие службы и волонтеры.

В 14:06 Терехов сообщил, что известно о пяти пострадавших.

Прямая речь: "Двое уже госпитализированы, остальные осматривают врачи и решают вопросы направления в больницу. Впрочем, поисковая работа продолжается, как и тушение пожара".

Обновлено в 14:29: В полиции сообщили, что в результате удара и городе трое погибших и пятеро раненых.

Обновлено в 16:50: Синегубов сообщил, что количество погибших в результате удара россиян возросло до 4 человек. Также получили ранения 7 человек.

Пострадавший из-за обстрела Харькова 20 марта. Фото болвинова

Прямая речь: "Около часа дня враг обстрелял город: повреждены восьмиэтажка и производственный цех в Холодногорском районе. Пожар охватил более 1000 квадратных метров. Обычная типография, цех по производству мебели и лакокрасочной продукции.

Среди раненых работники предприятия, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Продолжается спасательная операция и тушение пожара.

К сожалению, количество жертв и пострадавших может быть больше".

Последствия обстрелов Харькова 20 марта. фото - ГСЧС

Последствия обстрелов Харькова 20 марта. фото - ГСЧС

В 17.28 Синегубов сообщил, что из-под завалов деблокировали еще одного человека. Количество погибших увеличилось до 5 человек. Экстренные службы продолжают работать на месте.

Обновлено в 20.59: Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что количество пострадавших возросло до 8. "Из них семь человек госпитализированы, одному человеку оказана помощь на месте", - отметил он.

Обновлено в 21.45: По данным ГСЧС, количество пострадавших возросло до 9 человек, 1 человек спасен, 5 человек погибли.

МВД обнародовало видео с места происшествия.