Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

РФ маскує свої літаки й кораблі, але невдало − Британська розвідка

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 20 березня 2024, 13:34
РФ маскує свої літаки й кораблі, але невдало − Британська розвідка
Фото Ministry of Defence

Росія намагається вдосконалити маскування своїх кораблів та літаків, щоб пом'якшити важкі втрати, яких за останні два роки зазнали її Чорноморський флот та Повітряно-космічні сили.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд Міноборони Британії, де опублікували супутниковий знімок макета субмарини РФ та його силуету в порту Новоросійська

Деталі: Наголошується, що поки спроби маскування невдалі, адже російські літаки все ще вразливі до звичайного збиття в повітрі, а кораблі все ще вразливі під час операцій у Чорному морі.

Реклама:

Дослівно аналітики: "Малоймовірно, що використання методів маскування призведе до значного зменшення втрат".

Деталі: Повідомляється, що на російських авіабазах маскування здійснюють за допомогою макетів літаків та шин на крилах літаків. За даними розвідки, на дев'яти російських авіабазах є також розфарбовані силуети планерів літаків.

Натомість кораблі Чорноморського флоту мають чорну фарбу на носі та кормі, що ймовірно, має на меті зробити військові кораблі візуально меншими та не такими привабливими для ударів.

ВІДЕО ДНЯ

Зазначається, що росіяни також малюють силуети кораблів на причалах, ймовірно, щоб заплутати українських операторів БПЛА.

Передісторія:

  • Напередодні британська розвідка повідомила, що Міноборони РФ було змушене активізувати зусилля зі збереження свого флоту в Чорному морі у той час, як Україна продовжує шукати можливості для завдання ударів на відстані.
  • Раніше розвідка Великої Британії розповіла про призначення нового головнокомандувача Чорноморського флоту РФ Александра Мойсеєва замість Ніколая Євменова та задачі, які стоять перед ним після низки втрат російських кораблів через атаки України.
  • На початку березня на тлі знищення російського патрульного корабля "Сергєй Котов" у Чорному морі розвідка Великої Британії проаналізувала втрати РФ у регіоні за останні п’ять тижнів.

Теми: Велика БританіяРосіякорабліавіа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Будапешті пройшов протест з вимогою відставки Орбана після повідомлень про корупцію

Голова АМКУ Кириленко відреагував на справу НАБУ та САП проти нього

Лукашенко обговорив можливий напад на Сувальський коридор

Польща пропускає в ЄС підсанкційну деревину з Білорусі за фальшивими документами – розслідування

Зеленський повідомив, що Данілова переводять на інший напрямок

фото$100 тисяч хабаря: НАБУ та СБУ затримали двох депутатів Сумської облради

Усі новини...
Велика Британія
Британські фермери на тракторах влаштують протест у Лондоні
Британська розвідка: Росія шукає способи зберегти Чорноморський флот РФ у Чорному морі
Британія радить Україні обороняти Схід та зосередитися на ударах по Криму – ЗМІ
Останні новини
23:23
Новини економіки 26 березня: транш від МВФ, Польща пропускає в ЄС підсанкційну деревину з Білорусі
23:12
Євросоюз виділив Rheinmetall понад 130 млн євро для збільшення виробництва снарядів
22:47
фотоТелескоп "Хаббл" став свідком народження нової зірки
22:44
Угорщина не відновить заборону на імпорт українського меду попри протести
22:40
фотоУ Будапешті пройшов протест з вимогою відставки Орбана після повідомлень про корупцію
22:20
Маск хоче збільшити попит на автопілот у машинах Tesla
22:19
Місія ООН за зиму зафіксувала страту окупантами 32-ох українських військовополонених
22:18
фотоУ піраміді знайшли рідкісні зображення життя знаті стародавнього Єгипту
22:09
Мінфін залучив понад 12 мільярдів від розміщення ОВДП
22:04
У суверенних водах Іспанії зафіксували два російські десантні кораблі й танкер
Усі новини...
Реклама: