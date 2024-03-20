РФ маскує свої літаки й кораблі, але невдало − Британська розвідка
Росія намагається вдосконалити маскування своїх кораблів та літаків, щоб пом'якшити важкі втрати, яких за останні два роки зазнали її Чорноморський флот та Повітряно-космічні сили.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд Міноборони Британії, де опублікували супутниковий знімок макета субмарини РФ та його силуету в порту Новоросійська
Деталі: Наголошується, що поки спроби маскування невдалі, адже російські літаки все ще вразливі до звичайного збиття в повітрі, а кораблі все ще вразливі під час операцій у Чорному морі.
Дослівно аналітики: "Малоймовірно, що використання методів маскування призведе до значного зменшення втрат".
Деталі: Повідомляється, що на російських авіабазах маскування здійснюють за допомогою макетів літаків та шин на крилах літаків. За даними розвідки, на дев'яти російських авіабазах є також розфарбовані силуети планерів літаків.
Натомість кораблі Чорноморського флоту мають чорну фарбу на носі та кормі, що ймовірно, має на меті зробити військові кораблі візуально меншими та не такими привабливими для ударів.
Зазначається, що росіяни також малюють силуети кораблів на причалах, ймовірно, щоб заплутати українських операторів БПЛА.
Передісторія:
- Напередодні британська розвідка повідомила, що Міноборони РФ було змушене активізувати зусилля зі збереження свого флоту в Чорному морі у той час, як Україна продовжує шукати можливості для завдання ударів на відстані.
- Раніше розвідка Великої Британії розповіла про призначення нового головнокомандувача Чорноморського флоту РФ Александра Мойсеєва замість Ніколая Євменова та задачі, які стоять перед ним після низки втрат російських кораблів через атаки України.
- На початку березня на тлі знищення російського патрульного корабля "Сергєй Котов" у Чорному морі розвідка Великої Британії проаналізувала втрати РФ у регіоні за останні п’ять тижнів.