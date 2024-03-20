РФ маскирует свои самолеты и корабли, но неудачно − Британская разведка
Россия пытается усовершенствовать маскировку своих кораблей и самолетов, чтобы смягчить тяжелые потери, которые за последние два года понесли ее Черноморский флот и Воздушно-космические силы.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор Минобороны Великобритании, где опубликовали спутниковый снимок макета субмарины РФ и его силуэта в порту Новороссийска
Детали: Отмечается, что пока попытки маскировки неудачные, потому что российские самолеты все еще уязвимы в воздухе, а корабли все еще уязвимы во время операций в Черном море.
Дословно аналитики: "Маловероятно, что использование методов маскировки приведет к значительному уменьшению потерь".
Детали: Сообщается, что на российских авиабазах маскировку осуществляют с помощью макетов самолетов и шин на крыльях самолетов. По данным разведки, на девяти российских авиабазах есть также раскрашенные силуэты планеров самолетов.
Вместе с тем корабли Черноморского флота имеют черную краску на носу и корме, что вероятно, имеет целью сделать военные корабли визуально меньшими и не такими привлекательными для ударов.
Отмечается, что россияне также рисуют силуэты кораблей на причалах, вероятно, чтобы запутать украинских операторов БПЛА.
Предыстория:
- Накануне британская разведка сообщила, что Министерство обороны России было вынуждено активизировать усилия по сохранению своего флота в Черном море, в то время как Украина продолжает искать возможности для нанесения ударов на расстоянии.
- Ранее разведка Великобритании рассказала о назначении нового главнокомандующего Черноморского флота РФ Александра Моисеева вместо Николая Евменова и задачах, которые стоят перед ним после ряда потерь российских кораблей из-за атак Украины.
- В начале марта на фоне уничтожения российского патрульного корабля "Сергей Котов" в Черном море разведка Великобритании проанализировала потери РФ в регионе за последние пять недель.