РФ маскирует свои самолеты и корабли, но неудачно − Британская разведка

Россия пытается усовершенствовать маскировку своих кораблей и самолетов, чтобы смягчить тяжелые потери, которые за последние два года понесли ее Черноморский флот и Воздушно-космические силы.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор Минобороны Великобритании, где опубликовали спутниковый снимок макета субмарины РФ и его силуэта в порту Новороссийска

Детали: Отмечается, что пока попытки маскировки неудачные, потому что российские самолеты все еще уязвимы в воздухе, а корабли все еще уязвимы во время операций в Черном море.

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Дословно аналитики: "Маловероятно, что использование методов маскировки приведет к значительному уменьшению потерь".

Детали: Сообщается, что на российских авиабазах маскировку осуществляют с помощью макетов самолетов и шин на крыльях самолетов. По данным разведки, на девяти российских авиабазах есть также раскрашенные силуэты планеров самолетов.

Вместе с тем корабли Черноморского флота имеют черную краску на носу и корме, что вероятно, имеет целью сделать военные корабли визуально меньшими и не такими привлекательными для ударов.

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Отмечается, что россияне также рисуют силуэты кораблей на причалах, вероятно, чтобы запутать украинских операторов БПЛА.

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