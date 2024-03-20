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Міноборони назвало 6 помічників та радників Умєрова

Тетяна ОлійникСереда, 20 березня 2024, 13:51
Міноборони назвало 6 помічників та радників Умєрова
Рустем Умєров. Фото з його Facebook

Міністерство оборони повідомило, що в керівника відомства є шість помічників та радників патронатної служби.

Джерело: відповідь Міноборони на запит "Суспільного"

Деталі: Повідомляють, що помічниками Умєрова є:

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Нікіта Нікітенко – начальник Патронатної служби – помічник міністра оборони України.

З 2019 до 2022 він був головним консультантом депутатської фракції ПП "Слуга народу". З 2022 року – головний консультант, пізніше директор Департаменту регіональної мережі ФДМУ – в.о. керівника апарату Фонду держмайна України.

Нікітенко відповідальний за координацію роботи структурних підрозділів МОУ та підготовку та організацію заходів за участі міністра оборони.

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Алі Бекіров – до 2014 року проходив службу у 204 бригаді тактичної авіації, м. Севастополь, Бельбек. Після окупації Криму та виходу підрозділу продовжив військову службу у Миколаєві. У 2014 році брав участь в АТО.

На початку повномасштабного вторгнення виконував бойові завдання у складі підрозділів Сил оборони Харкова.

В Міноборони відповідальний за напрямок військової освіти і підготовки, комунікацію з військовими підрозділами та органами військового управління.

Ігор Вітковський, полковник ЗСУ – проходив службу в батальйоні РЕБ, командно-розвідувальному центрі 13 армійського корпусу, оперативному командуванні "Захід", Головному управлінні логістики Генштабу ЗСУ, Оперативній групі ЗСУ при Групі сприяння безпеці України. Брав участь в АТО.

В Міноборони здійснює координацію та налагодження процесу залучення міжнародної військової допомоги.

Радники Патронатної служби Міністра оборони:

Діана Давітян – з 2015 по 2018 рік працювала кореспонденткою в журналі "Фокус". З 2019 до 2020 року – прессекретарка прем’єр-міністра України, в наступні 2 роки помічниця-консультантка нардепа Рустема Умєрова.

В Міністерстві оборони відповідальна за комунікації та міжнародну взаємодію.

Олександр Козенко – з 2020-2023 роки працював радником керівника Офісу президента України.

З листопада 2023 року є радником міністра оборони України. В Міноборони займається питаннями розвитку державної авіації.

Кирило Тимошенко – з травня 2019 по січень 2023 років обіймав посаду заступника керівника Офісу президента.

З березня 2024 року призначений штатним радником міністра оборони України.

В Міноборони відповідальних за медіа та комунікації, координацію інформаційної політики в МО та підпорядкованих міністерству структурах, а також побудову єдиної інформаційної повістки в Силах оборони України на час дії воєнного стану.

"Помічники/радники міністра оборони України у воєнний час виконують завдання, визначені міністром оборони України", – йдеться у відповіді на запит.

У Міноборони також зазначили, що посадовий оклад радників міністра оборони у 2024 році становить 17 865 грн.

Нагадаємо, 8 березня стало відомо, що колишній заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко почав працювати радником міністра оборони Рустема Умєрова.

Теми: МіноборониУмєров Рустем
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