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Минобороны назвало 6 помощников и советников Умерова

Татьяна ОлейникСреда, 20 марта 2024, 13:51
Минобороны назвало 6 помощников и советников Умерова
Рустем Умеров. Фото с его Facebook

Министерство обороны сообщило, что у руководителя ведомства есть шесть помощников и советников патронатной службы.

Источник: ответ Минобороны на запрос "Суспільного"

Детали: Сообщают, что помощниками Умерова являются:

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Никита Никитенко – начальник Патронатной службы – помощник министра обороны Украины.

С 2019 по 2022 он был главным консультантом депутатской фракции ЧП "Слуга народа". С 2022 года – главный консультант, позже директор Департамента региональной сети ФГИУ – и.о. руководителя аппарата Фонда госимущества Украины.

Никитенко ответственен за координацию работы структурных подразделений МОУ и подготовку и организацию мероприятий с участием министра обороны.

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Али Бекиров – до 2014 проходил службу в 204 бригаде тактической авиации, г. Севастополь, Бельбек. После оккупации Крыма и выхода подразделения продолжил военную службу в Николаеве. В 2014 году участвовал в АТО.

В начале полномасштабного вторжения выполнял боевые задачи в составе подразделений Сил обороны Харькова.

В Минобороны ответственно за направление военного образования и подготовки, коммуникацию с военными подразделениями и органами военного управления.

Игорь Витковский, полковник ВСУ – проходил службу в батальоне РЭБ, командно-разведывательном центре 13 армейского корпуса, оперативном командовании "Запад", Главном управлении логистики Генштаба ВСУ, Оперативной группе ВСУ при Группе содействия безопасности Украины. Участвовал в АТО.

В Минобороны осуществляет координацию и отладку процесса привлечения международной военной помощи.

Советники Патронатной службы Министра обороны:

Диана Давитян – с 2015 по 2018 год работала корреспонденткой в журнале "Фокус". С 2019 по 2020 год – пресс-секретарь премьер-министра Украины, в последующие 2 года помощница-консультант нардепа Рустема Умерова.

В Министерстве обороны ответственна за коммуникации и международное взаимодействие.

Александр Козенко – с 2020-2023 годов работал советником руководителя Офиса президента Украины.

С ноября 2023 года является советником министра обороны Украины. В Минобороны занимается вопросами развития государственной авиации.

Кирилл Тимошенко – с мая 2019 по январь 2023 занимал должность заместителя руководителя Офиса президента.

С марта 2024 года назначен штатным советником министра обороны Украины.

Минобороны ответственных за медиа и коммуникации, координацию информационной политики в МО и подчиненных министерству структурах, а также построение единой информационной повестки в Силах обороны Украины на время действия военного положения.

"Помощники/советники министра обороны Украины в военное время выполняют задачи, определенные министром обороны Украины", – говорится в ответе на запрос.

В Минобороны также отметили, что должностной оклад советников министра обороны в 2024 году составляет 17865 грн.

Напомним, 8 марта стало известно, что бывший замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко начал работать советником министра обороны Рустема Умерова.

Темы: МинобороныУмеров Рустем
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