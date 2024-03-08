Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Перша премія "УП100. Сила жінок". Встигніть придбати квитки

Кирило Тимошенко став радником міністра оборони

Тетяна ОлійникП'ятниця, 8 березня 2024, 20:05
Кирило Тимошенко став радником міністра оборони
Кирило Тимошенко. Фото - Офіс президента

Колишній заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко почав працювати радником міністра оборони Рустема Умєрова.

Джерело: відповідь пресслужби Міністерства оборони на запит видання NV, коментар Тимошенка УП

Деталі: NV пише, що посаду штатного радника міністра оборони Тимошенко обіймає з 1 березня 2024 року на підставі відповідного наказу про його призначення.

Реклама:

Дослівно пресслужба МО: "Основний напрямок діяльності Кирила Тимошенка – медіа та комунікації, координація інформаційної політики в Міністерстві оборони та підпорядкованих Міноборони структурах, а також побудова єдиного інформаційного порядку денного в Силах оборони України на час дії воєнного стану".

Деталі: Як розповіли джерела NV, Тимошенко "регулярно приходить до міністерства, фактично вже працює у відомстві, має наради з Умєровим, має там кабінет і заводить у відомство свою команду".

Оновлено: У коментарі УП інформацію про призначення підтвердив сам Тимошенко: "Так, підтверджую, працюю з 1 березня 2024 року"

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 

У січні 2023 року Кирило Тимошенко підтвердив, що звільняється з займаної посади і опублікував відповідну заяву.

Передісторія: 

  • Журналісти BIHUS.info в жовтні 2022 року повідомили, що заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко їздить на позашляховику "Chevrolet Tahoe", який компанія "General Motors" передала Україні для вивезення громадян із зони бойових дій і гуманітарних місій. 
  • Сам Тимошенко це не заперечував, але пояснював, що їздить на ньому в деокуповані райони, а машина перебуває на балансі Державного управління справами.
  • Пізніше Тимошенко заявив, що більше не буде використовувати "Chevrolet Tahoe", яке було надано Україні для гуманітарних цілей, і попросив передати його у прифронтові райони за призначенням. 
  • Також його критикували через політику у регіонах. Зокрема, посадовець з ОП займався регіональною політикою, що сприймалося як самопіар. 
  • У грудні 2022 року "Українська правда" повідомила, що заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко під час воєнного стану роз’їжджає на автомобілі "Porsche Taycan" 2021 року, вартістю $100 тис..
  • Журналісти з’ясували, що автомобіль належить ТОВ "Новем Логістик", яке знаходиться за адресою Паркова дорога,16-а. Єдиним власником компанії є непублічний бізнесмен Вемір Давітян.
  • У коментарі УП Тимошенко підтвердив, що автомобіль належить Давітяну. За словами заступника ОП, він користався "Porsche" 3 - 4 рази, і повернув його ще декілька місяців назад. Але, за даними УП, Тимошенко використовував це авто щонайменше вдвічі більше часу.
  • 3 жовтня 2023 року Тимошенко повідомив, що спростував у суді всі наявні до нього претензії Національного агентства з питань запобігання корупції.

Теми: ТимошенкоМіноборони
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росіяни вдарили по Сумщині: у Конотопі постраждали комунальні об'єкти

F-16 для України: президент Румунії затвердив навчання в країні пілотів – ЗМІ

відеоУ Тисі виявили тіло 33-річного чоловіка

Уряд виділив додаткові 5 мільярдів на закупівлю дронів

Боррель анонсував важливі рішення глав МЗС ЄС щодо України

На польсько-німецькому кордоні утворилися великі затори через блокаду фермерів

Усі новини...
Тимошенко
Українці найбільше довіряють Зеленському і Кіму, не довіряють − Бойку і Тимошенко
Суд не переконав суспільство, що ексзаступник глави ОП Тимошенко не корупціонер - НАЗК
Рештки імперії. Хто з політиків забере собі електорат ОПЗЖ
Останні новини
17:18
Аукціони на Prozorro цьогоріч поповнили бюджети на майже 700 мільйонів
17:15
Голови МЗС ЄС погодились дади €5 млрд на зброю для України у 2024
17:05
Жоден український військовий під час перебування у полоні не бачив працівників МКЧХ – Лубінець
16:44
Ощадбанк виставляє на аукціон готель Ramada Encore та ТРЦ "Атмосфера"
16:41
Надмірне сидіння на 57% підвищує ризик ранньої смерті – дослідження
16:37
Росіяни вдарили по Сумщині: у Конотопі постраждали комунальні об'єкти
16:32
Чехія запустить другий залізничний маршрут до України
16:19
У МОЗ дозволили первинну вакцинацію двовалентною вакциною проти COVID-штаму "Омікрон"
16:03
"Нова пошта" запустила доставку замовлень з українського OLX у Польщу
16:03
оновленоПо всій Україні оголошували тривогу через носія "Кинджала"
Усі новини...
Реклама: