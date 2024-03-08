Кирило Тимошенко став радником міністра оборони

Колишній заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко почав працювати радником міністра оборони Рустема Умєрова.

Джерело: відповідь пресслужби Міністерства оборони на запит видання NV, коментар Тимошенка УП

Деталі: NV пише, що посаду штатного радника міністра оборони Тимошенко обіймає з 1 березня 2024 року на підставі відповідного наказу про його призначення.

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Дослівно пресслужба МО: "Основний напрямок діяльності Кирила Тимошенка – медіа та комунікації, координація інформаційної політики в Міністерстві оборони та підпорядкованих Міноборони структурах, а також побудова єдиного інформаційного порядку денного в Силах оборони України на час дії воєнного стану".

Деталі: Як розповіли джерела NV, Тимошенко "регулярно приходить до міністерства, фактично вже працює у відомстві, має наради з Умєровим, має там кабінет і заводить у відомство свою команду".

Оновлено: У коментарі УП інформацію про призначення підтвердив сам Тимошенко: "Так, підтверджую, працюю з 1 березня 2024 року"

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Що передувало:

У січні 2023 року Кирило Тимошенко підтвердив, що звільняється з займаної посади і опублікував відповідну заяву.

Передісторія: