Кирило Тимошенко став радником міністра оборони
Колишній заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко почав працювати радником міністра оборони Рустема Умєрова.
Джерело: відповідь пресслужби Міністерства оборони на запит видання NV, коментар Тимошенка УП
Деталі: NV пише, що посаду штатного радника міністра оборони Тимошенко обіймає з 1 березня 2024 року на підставі відповідного наказу про його призначення.
Дослівно пресслужба МО: "Основний напрямок діяльності Кирила Тимошенка – медіа та комунікації, координація інформаційної політики в Міністерстві оборони та підпорядкованих Міноборони структурах, а також побудова єдиного інформаційного порядку денного в Силах оборони України на час дії воєнного стану".
Деталі: Як розповіли джерела NV, Тимошенко "регулярно приходить до міністерства, фактично вже працює у відомстві, має наради з Умєровим, має там кабінет і заводить у відомство свою команду".
Оновлено: У коментарі УП інформацію про призначення підтвердив сам Тимошенко: "Так, підтверджую, працюю з 1 березня 2024 року"
Що передувало:
У січні 2023 року Кирило Тимошенко підтвердив, що звільняється з займаної посади і опублікував відповідну заяву.
Передісторія:
- Журналісти BIHUS.info в жовтні 2022 року повідомили, що заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко їздить на позашляховику "Chevrolet Tahoe", який компанія "General Motors" передала Україні для вивезення громадян із зони бойових дій і гуманітарних місій.
- Сам Тимошенко це не заперечував, але пояснював, що їздить на ньому в деокуповані райони, а машина перебуває на балансі Державного управління справами.
- Пізніше Тимошенко заявив, що більше не буде використовувати "Chevrolet Tahoe", яке було надано Україні для гуманітарних цілей, і попросив передати його у прифронтові райони за призначенням.
- Також його критикували через політику у регіонах. Зокрема, посадовець з ОП займався регіональною політикою, що сприймалося як самопіар.
- У грудні 2022 року "Українська правда" повідомила, що заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко під час воєнного стану роз’їжджає на автомобілі "Porsche Taycan" 2021 року, вартістю $100 тис..
- Журналісти з’ясували, що автомобіль належить ТОВ "Новем Логістик", яке знаходиться за адресою Паркова дорога,16-а. Єдиним власником компанії є непублічний бізнесмен Вемір Давітян.
- У коментарі УП Тимошенко підтвердив, що автомобіль належить Давітяну. За словами заступника ОП, він користався "Porsche" 3 - 4 рази, і повернув його ще декілька місяців назад. Але, за даними УП, Тимошенко використовував це авто щонайменше вдвічі більше часу.
- 3 жовтня 2023 року Тимошенко повідомив, що спростував у суді всі наявні до нього претензії Національного агентства з питань запобігання корупції.