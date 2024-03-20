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Шойгу заявив про створення "Дніпровської флотилії"

Євген КізіловСереда, 20 березня 2024, 15:48
Шойгу заявив про створення Дніпровської флотилії
Сергій Шойгу. Фото: Getty Images

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що у збройних силах РФ сформували так звану "Дніпровську річкову флотилію".

Джерело: ТАСС і РБК з посиланням на слова Шойгу на засіданні колегії Міноборони

Пряма мова Шойгу: "Відповідно до рішення верховного головнокомандувача триває поступальний розвиток збройних сил Росії та підвищення їх бойових можливостей. Сформовано армійський корпус, мотострілецьку дивізію, Дніпровську річкову флотилію й бригаду річкових катерів флотилії".

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Деталі: Шойгу каже, до кінця року планується формування двох загальновійськових армій і 30 з'єднань, з них 14 дивізій і 16 бригад. "Продовжимо вдосконалення бойового та чисельного складу російської армії відповідно до загроз військовій безпеці країни, що утворюються", - заявив він.

Теми: РосіяфлотвійнаДніпро
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