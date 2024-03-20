Шойгу заявил о создании "Днепровской флотилии"

Министр оборони России Сергей Шойгу заявил, что в вооруженные силы РФ сформировали так называемую "Днепровскую речную флотилию".

Источник: ТАСС и РБК со ссылкой на слова Шойгу на заседании коллегии Минобороны

Прямая речь Шойгу: "В соответствии с решением верховного главнокомандующего продолжается поступательное развитие вооруженных сил России и повышение их боевых возможностей. Сформированы армейский корпус, мотострелковая дивизия, Днепровская речная флотилия и бригада речных катеров флотилии".

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Детали: Шойгу говорит, до конца года планируется формирование двух общевойсковых армий и 30 соединений, из них 14 дивизий и 16 бригад. "Продолжим совершенствование боевого и численного состава российской армии соразмерно возникающим угрозам военной безопасности страны", — заявил он.