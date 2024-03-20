Поляки повністю заблокували рух пасажирського транспорту через ПП "Медика" – "Шегині"

Польські фермери повністю перекрили рух автобусів та вантажівок через пункт пропуску "Медика" – "Шегині", та не пропускають і легкові автомобілі.

Джерело: речник Державної прикордонної служби полковник Андрій Демченко в коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "За додатковою інформацією отриманою від Прикордонної варти Республіки Польща на напрямку пункту пропуску "Медика", навпроти українського – "Шегині", польські фермери продовжують масштабувати свої дії з блокування руху транспортних засобів.

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За наявною інформацією вони до 20 години взагалі планують не пропускати автобуси та вантажівки як на в’їзд в Польщу, так і на виїзд.

Окрім цього вони не пропускатимуть через своє місцезнаходження на автошляху і легкові автомобілі в обох напрямках, однак для цієї категорії транспорту, за наявною інформацією, на території Польщі є можливість об’їзду блокадного місця".

Деталі: За словами Демченка, наразі українські контрольні служби інформують водіїв транспортних засобів про ці обставини. В свою чергу польська сторона зазначала, що відразу повідомить інформацію у разі зміни ситуації.

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Перевізників та громадян, які планують поїздку через цей напрямок на українсько-польському кордоні, просять врахувати дану інформацію.

Що передувало: Прилизно об 11 годині 20 березня польські фермери заблокували рух пасажирських автобусів в пункті пропуску "Медика" - "Шегині". Планувалося, що вони пропускати по одному автобусу в дві години як на виїзд з Польщі так і на в’їзд.