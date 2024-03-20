Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Поляки повністю заблокували рух пасажирського транспорту через ПП "Медика" – "Шегині"

Валентина РоманенкоСереда, 20 березня 2024, 15:48
Поляки повністю заблокували рух пасажирського транспорту через ПП Медика – Шегині
ілюстративне фото GETTY IMAGES

Польські фермери повністю перекрили рух автобусів та вантажівок через пункт пропуску "Медика" – "Шегині", та не пропускають і легкові автомобілі.

Джерело: речник Державної прикордонної служби полковник Андрій Демченко в коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "За додатковою інформацією отриманою від Прикордонної варти Республіки Польща на напрямку пункту пропуску "Медика", навпроти українського – "Шегині", польські фермери продовжують масштабувати свої дії з блокування руху транспортних засобів.

Реклама:

За наявною інформацією вони до 20 години взагалі планують не пропускати автобуси та вантажівки як на в’їзд в Польщу, так і на виїзд.

Окрім цього вони не пропускатимуть через своє місцезнаходження на автошляху і легкові автомобілі в обох напрямках, однак для цієї категорії транспорту, за наявною інформацією, на території Польщі є можливість об’їзду блокадного місця".

Деталі: За словами Демченка, наразі українські контрольні служби інформують водіїв транспортних засобів про ці обставини. В свою чергу польська сторона зазначала, що відразу повідомить інформацію у разі зміни ситуації.

ВІДЕО ДНЯ

Перевізників та громадян, які планують поїздку через цей напрямок на українсько-польському кордоні, просять врахувати дану інформацію.

Що передувало: Прилизно об 11 годині 20 березня польські фермери заблокували рух пасажирських автобусів в пункті пропуску "Медика" - "Шегині". Планувалося, що вони пропускати по одному автобусу в дві години як на виїзд з Польщі так і на в’їзд.

Теми: блокадаПольщаПрикордонна служба
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУдар по вузлу зв’язку ЧФ РФ: з’явилися супутникові знімки

Кличко обіцяє влітку пустити рух авто Подільським мостом і почати ремонт моста Метро

Віцепрезидентка США: Немає жодних доказів слів Путіна про зв'язок України з терактом

Командувач Сухопутних військ про ставлення до ТЦК: Росія може перемогти за допомогою українців

ЗСУ повідомили про ураження двох десантних кораблів та центру зв’язку в Севастополі

Над Україною збили 43 повітряні цілі

Усі новини...
блокада
Польські фермери заблокували рух українських автобусів у пункті пропуску "Медика" - "Шегині"
Через блокаду польських фермерів є черги і на кордоні ще з трьома країнами ЄС
Блокада кордону з Польщею: на одному з ПП фермери погодились пропустити вантажівки в Україну
Останні новини
00:57
ОВА: Через атаку "Шахедів" в частині Одеси зникло електропостачання
00:40
фотоУ Москві суд арештував чотирьох чоловіків підозрюваних у теракті в "Крокусі"
00:13
Одещину атакують безпілотники, працює ППО
23:43
ОновлюєтьсяРосіяни запустили з Чорного моря "Шахеди"
23:12
Гендиректор Yasno: ДТЕК втратив 50% генеруючих потужностей, відновлення займе місяці
23:08
Як підготувати дитину до дитячого садка та пережити адаптацію – пояснюють експерти
22:58
ЄС засудив Ізраїль за захоплення 800 гектарів на окупованому Західному березі
22:26
фотоУдар по вузлу зв’язку ЧФ РФ: з’явилися супутникові знімки
22:05
В Угорщині ралійний автомобіль влетів у глядачів: є загиблі та поранені
21:48
Кличко обіцяє влітку пустити рух авто Подільським мостом і почати ремонт моста Метро
Усі новини...
Реклама: