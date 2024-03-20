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Поляки полностью заблокировали движение пассажирского транспорта через ПП "Медика" - "Шегини"

Валентина РоманенкоСреда, 20 марта 2024, 15:48
Поляки полностью заблокировали движение пассажирского транспорта через ПП Медика - Шегини
иллюстративное фото GETTY IMAGES

Польские фермеры полностью перекрыли движение автобусов и грузовиков через пункт пропуска "Медика" - "Шегини", и не пропускают и легковые автомобили.

Источник: спикер Государственной пограничной службы полковник Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "По дополнительной информации полученной от Пограничной стражи Республики Польша на направлении пункта пропуска "Медика", напротив украинского - "Шегини", польские фермеры продолжают масштабировать свои действия по блокированию движения транспортных средств.

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По имеющейся информации они до 20 часов вообще планируют не пропускать автобусы и грузовики как на въезд в Польшу, так и на выезд.

Кроме этого они не будут пропускать через свое местонахождение на автодороге и легковые автомобили в обоих направлениях, однако для этой категории транспорта, по имеющейся информации, на территории Польши есть возможность объезда блокадного места".

Детали: По словам Демченко, сейчас украинские контрольные службы информируют водителей транспортных средств об этих обстоятельствах. В свою очередь польская сторона отмечала, что сразу сообщит информацию в случае изменения ситуации.

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Перевозчиков и граждан, которые планируют поездку через это направление на украинско-польской границе, просят учесть данную информацию.

Что предшествовало: Примерно в 11 часов 20 марта польские фермеры заблокировали движение пассажирских автобусов в пункте пропуска "Медика" - "Шегини". Планировалось, что они будут пропускать по одному автобусу в два часа как на выезд из Польши так и на въезд.

Темы: блокадаПольшаПограничная служба
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