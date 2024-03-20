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Вбивство українки в Німеччині: матір жінки знайшли мертвою

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 20 березня 2024, 16:40
Вбивство українки в Німеччині: матір жінки знайшли мертвою
Місце, де знайшли тіло жінки, її матір та донька, фото: Bild

У середу вдень поліцейські водолази знайшли тіло жінки в рибальському озері поблизу німецького міста Бад-Мінгольсгайм – вбита була матір’ю українки, яку знайшли мертвою на березу Рейну два тижні тому.

Джерело: "Європейська правда", Bild з посиланням на дані поліції і прокуратури

Деталі: "Очевидно, це зникла 51-річна жінка", – йдеться у повідомленні.

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Після вбивства 27-річної українки Маргарити спеціальна комісія "Рампе" кілька днів шукала 51-річну матір вбитої – Марину, неодноразово залучаючи водолазів.

Після знаходження тіла в озері є припущення, що німець Марко О. та його дружина росіянка Інна, які зараз перебувають під вартою, вбили Маргариту та її матір, щоб викрасти п'ятитижневу доньку українки.

"Заарештовані підозрювані, які, за наявними даними, походять з особистого оточення вбитих, серйозно підозрюються у скоєнні спільного віроломного вбивства з метою приховування злочину", – заявили в прокуратурі та поліції.

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За версією слідства, вони вбили бабусю дитини ввечері 6 березня, а через кілька годин – матір дитини.

За попередніми даними, можна припустити, що смерть Марини С. настала внаслідок зовнішнього насильства. Результати розтину ще не отримані.

Минулого тижня стало відомо, що на заході Німеччини знайшли мертвою громадянку України з тимчасовим захистом, яка проживала у притулку для біженців.

Пізніше повідомили, що її кількатижневу доньку знайшли живою.

Затримана за підозрою у вбивстві 27-річної громадянки України в Німеччині і викраденні її дитини пара могла планувати свої дії заздалегідь.

Теми: Німеччинакриміналукраїнці
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