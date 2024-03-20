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Убийство украинки в Германии: мать женщины нашли мертвой

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 20 марта 2024, 16:40
Убийство украинки в Германии: мать женщины нашли мертвой
Место, где нашли тело женщины, ее мать и дочь, фото: Bild

В среду днем полицейские водолазы нашли тело женщины в рыбацком озере вблизи немецкого города Бад-Мингольсгайм - убита была матерью украинки, которую нашли мертвой на берегу Рейна две недели назад.

Источник: "Европейская правда", Bild со ссылкой на данные полиции и прокуратуры

Детали: "Очевидно, это пропавшая 51-летняя женщина", - говорится в сообщении.

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После убийства 27-летней украинки Маргариты специальная комиссия "Рампе" несколько дней искала 51-летнюю мать убитой - Марину, неоднократно привлекая водолазов.

После нахождения тела в озере есть предположение, что немец Марко О. и его жена россиянка Инна, которые сейчас находятся под стражей, убили Маргариту и ее мать, чтобы похитить пятинедельную дочь украинки.

"Арестованные подозреваемые, которые, по имеющимся данным, происходят из личного окружения убитых, серьезно подозреваются в совершении совместного вероломного убийства с целью сокрытия преступления", – заявили в прокуратуре и полиции.

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По версии следствия, они убили бабушку ребенка вечером 6 марта, а через несколько часов – мать ребенка.

По предварительным данным, можно предположить, что смерть Марины С. наступила в результате внешнего насилия. Результаты вскрытия еще не получены.

На прошлой неделе стало известно, что на западе Германии нашли мертвой гражданку Украины с временной защитой, которая проживала в приюте для беженцев.

Позже сообщили, что была найдена живой ее дочь, которой несколько недель.

Задержанная по подозрению в убийстве 27-летней гражданки Украины в Германии и похищении ее ребенка пара могла планировать свои действия заранее.

Темы: Германиякриминалукраинцы
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