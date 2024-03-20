Послы ЕС не пришли к согласию о продлении торговых льгот для Украины с ограничениями

Европейские послы не смогли в среду одобрить решение о продлении мер по либерализации торговли для Украины еще на один год, что грозит сорвать саммит, на котором лидеры хотят возобновить обещания о политической, военной и экономической поддержке Киева.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Politico

Детали: Послы ЕС должны были утвердить предварительное соглашение, заключенное между институтами в течение ночи.

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Но несколько стран отказались, попросив больше времени, чтобы оценить влияние соглашения, сообщили два европейских дипломата и один чиновник ЕС.

Это нежелательный поворот накануне саммита ЕС в четверг, когда лидеры хотят продемонстрировать солидарность с Украиной, противостоящей захватнической войне России, пытаясь при этом не разозлить влиятельных избирателей, в частности фермеров, которые могут повлиять на результаты европейских выборов в июне.

Компромисс, достигнутый между участниками переговоров от Совета, Европарламента и Еврокомиссии, предусматривает расширение лимитов на импорт еще четырех сельскохозяйственных продуктов и обязывает исполнительную власть ЕС действовать быстрее в случае резкого роста импорта.

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Участники переговоров с ЕС также решили не расширять базовый период 2022-2023 годов для расчета лимитов, включив в него 2021 год, когда импорт из Украины в ЕС был значительно ниже.

Но это стало красной линией для Парижа, заявил в среду утром министр сельского хозяйства Франции Марк Фесно.

"Соглашение все еще не является таким, каким мы хотели его видеть", – сказал Фесно. Он добавил, что солидарность с Украиной не должна достигаться "ценой чрезмерной дестабилизации" европейских рынков.

Эти слова подтвердили предыдущее сообщение Politico о том, что Франция присоединилась к Польше, которая призвала к дальнейшим ограничениям на импорт украинской продукции.

Послы обсудят этот вопрос на своей очередной встрече на следующей неделе.

Хотя это решение усложняет процесс, участники переговоров все еще надеются, что меры будут согласованы до истечения срока их действия в начале июня.

В конце января Еврокомиссия официально предложила еще на год продлить приостановление импортных квот и пошлин для украинского экспорта в ЕС, одновременно включив туда предохранители для агропродукции, чего требовали несколько стран Евросоюза.

Но это предложение не удовлетворило фермеров в странах ЕС, граничащих с Украиной, которые начали акции протеста – в частности в Польше.

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