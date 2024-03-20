Росіяни атакували три громади Дніпропетровщини дронами та артилерією, один поранений – ОВА

Російські війська вдень 20 березня здійснили атаки 9 дронами-камікадзе та обстріляли три громади Дніпропетровської області, у результаті чого були понівечені будинки, одна людина отримала поранення.

Джерело: Дніпропетровська ОВА

Дослівно: "Після тихої для Нікопольщини ночі вже вранці ворог знову взявся за своє. Удари по району тривали протягом усього дня. Агресор поцілив 9 дронами-камікадзе і 4 рази бив з важкої артилерії. Вибухи лунали у Нікополі, Покровській та Марганецькій громадах".

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Деталі: Повідомляється, що поранення отримав чоловік. Були пошкоджені магазин, промислове та комунальне підприємства.

Також були понівечені й 11 приватних будинків, 2 господарські споруди і стільки ж гаражів, парник, 9 авто. Зачепило кілька ліній електропередач і газогін.