Россияне атаковали три общины Днепропетровщины дронами и артиллерией, один ранен - ОВА

Российские войска днем 20 марта совершили атаки 9 дронами-камикадзе и обстреляли три общины Днепропетровской области, в результате чего были изуродованы дома, один человек получил ранения.

Источник: Днепропетровская ОВА

Дословно: "После тихой для Никопольщины ночи уже утром враг снова взялся за свое. Удары по району продолжались в течение всего дня. Агрессор попал 9 дронами-камикадзе и 4 раза бил из тяжелой артиллерии. Взрывы раздавались в Никополе, Покровской и Марганецкой громадах".

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Детали: Сообщается, что ранения получил мужчина. Были повреждены магазин, промышленное и коммунальное предприятия.

Также изуродованы и 11 частных домов, 2 хозяйственные постройки и столько же гаражей, парник, 9 авто. Зацепило несколько линий электропередач и газопровод.