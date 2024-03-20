Россияне атаковали три общины Днепропетровщины дронами и артиллерией, один ранен - ОВА
Российские войска днем 20 марта совершили атаки 9 дронами-камикадзе и обстреляли три общины Днепропетровской области, в результате чего были изуродованы дома, один человек получил ранения.
Источник: Днепропетровская ОВА
Дословно: "После тихой для Никопольщины ночи уже утром враг снова взялся за свое. Удары по району продолжались в течение всего дня. Агрессор попал 9 дронами-камикадзе и 4 раза бил из тяжелой артиллерии. Взрывы раздавались в Никополе, Покровской и Марганецкой громадах".
Детали: Сообщается, что ранения получил мужчина. Были повреждены магазин, промышленное и коммунальное предприятия.
Также изуродованы и 11 частных домов, 2 хозяйственные постройки и столько же гаражей, парник, 9 авто. Зацепило несколько линий электропередач и газопровод.