Дніпро та Київ відвідала міністерка оборони Нідерландів: зустрілася з Зеленським

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен відвідала Дніпро, а потім і Київ, де зустрілася з президентом Володимиром Зеленським.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Офіс президента

Деталі: Зеленський наголосив на важливості того, що Кайса Оллонгрен відвідала місто Дніпро, де нідерландська делегація мала змогу на власні очі побачити руйнівні наслідки російського повітряного терору.

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"Вдячні уряду Нідерландів на чолі з прем’єр-міністром, парламенту та суспільству за всю підтримку та важливі рішення для України. Ми підписали досить потужний документ у сфері безпеки між країнами", – зазначив він.

Зеленський наголосив на провідній ролі Нідерландів у функціонуванні міжнародної авіаційної коаліції та висловив вдячність нідерландському уряду за важливе рішення про передачу Україні винищувачів F-16.

Він докладно поінформував про ситуацію на полі бою та актуальні потреби українських захисників. Особливу увагу співрозмовники приділили посиленню української системи ППО, забезпеченню артилерією, бронетехнікою та БпЛА, зокрема в межах спільних проєктів.

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Оллонгрен в Офісі президента в Києві. Фото: www.president.gov.ua

Нагадаємо: Нідерланди оголосили про виділення 250 мільйонів євро на чеську ініціативу щодо замовлення 800 тисяч артилерійських снарядів для України "в найкоротші терміни".