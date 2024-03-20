Днепр и Киев посетила министр обороны Нидерландов: встретилась с Зеленским

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен посетила Днепр, а затем и Киев, где встретилась с президентом Владимиром Зеленским.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Офис президента

Детали: Зеленский отметил важность того, что Кайса Оллонгрен посетила город Днепр, где нидерландская делегация имела возможность воочию увидеть разрушительные последствия российского воздушного террора.

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"Благодарны правительству Нидерландов во главе с премьер-министром, парламенту и обществу за всю поддержку и важные решения для Украины. Мы подписали достаточно мощный документ в сфере безопасности между странами", – отметил он.

Зеленский отметил ведущую роль Нидерландов в функционировании международной авиационной коалиции и выразил благодарность нидерландскому правительству за важное решение о передаче Украине истребителей F-16.

Он подробно проинформировал о ситуации на поле боя и актуальных потребностях украинских защитников. Особое внимание собеседники уделили усилению украинской системы ПВО, обеспечению артиллерией, бронетехникой и БпЛА, в частности в рамках совместных проектов.

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Оллонгрен в Офисе президента в Киеве. Фото: www.president.gov.ua

Напомним: Нидерланды объявили о выделении 250 миллионов евро на чешскую инициативу по заказу 800 тысяч артиллерийских снарядов для Украины "в кратчайшие сроки".