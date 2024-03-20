Росіяни вдарили КАБами по 2 населених пунктах на Донеччині: загинув чоловік із сином

Двоє людей загинули та ще двоє були поранені у результаті обстрілу вдень 20 березня російськими військами населених пунктів Гірник та Максимівка Донецької обалсті.

Джерело: Донецька облпрокуратура

Дослівно: "Ворог наніс удар по с. Максимівка Волноваського району. Під уламками зруйнованого вщент домогосподарства виявили тіла двох загиблих мешканців – чоловіка 68 років та його 39-річного сина".

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Деталі: Повідомляється, що за попередніми даними, для обстрілу мирних населених пунктів росіяни використали авіабомби "КАБ-500".

Також вдень росіяни обстріляли місто Гірник, засіб ураження влучив по житловому кварталу.

Від численних уламків та вибухової хвилі в одному з помешкань дістали поранення 58-річний чоловік та його дружина 53 років. З мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями їх ушпиталили.

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Наразі у місті пошкоджено щонайменше 5 багатоповерхівок.

В облпрокуратурі заначили, що вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками армії агресора.