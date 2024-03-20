Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне ударили КАБами по 2 населенным пунктам в Донецкой области: погиб мужчина с сыном

Станислав ПогориловСреда, 20 марта 2024, 20:17
Россияне ударили КАБами по 2 населенным пунктам в Донецкой области: погиб мужчина с сыном
Фото: Донецкая облпрокуратура

Два человека погибли и еще двое были ранены в результате обстрела днем 20 марта российскими войсками населенных пунктов Горняк и Максимовка Донецкой обалсти.

Источник: Донецкая облпрокуратура

Дословно: "Враг нанес удар по с. Максимовка Волновахского района. Под обломками разрушенного до основания домохозяйства обнаружили тела двух погибших жителей - мужчины 68 лет и его 39-летнего сына".

Реклама:

Детали: Сообщается, что по предварительным данным, для обстрела мирных населенных пунктов россияне использовали авиабомбы "КАБ-500". 

 

Также днем россияне обстреляли город Горняк, средство поражения попало по жилому кварталу.

От многочисленных обломков и взрывной волны в одном из домов получили ранения 58-летний мужчина и его жена 53 лет. С минно-взрывными травмами и осколочными ранениями их госпитализировали.

ВИДЕО ДНЯ

Сейчас в городе повреждены по меньшей мере 5 многоэтажек.

В облпрокуратуре отметили, что принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями армии агрессора.

Темы: Донецкая областьвойнажертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

футболСборная Украины вырвала волевую победу над Исландией и вышла на Евро-2024

фотоВ Будапеште прошел протест с требованием отставки Орбана после уведомлений о коррупции

Глава АМКУ Кириленко отреагировал на дело НАБУ и САП против него

Лукашенко обсудил возможное нападение на Сувальский коридор

Польша пропускает в ЕС подсанкционную древесину из Беларуси по фальшивым документам – расследование

Зеленский сообщил, что Данилова переводят на другое направление

Все новости...
Донецкая область
Оккупанты активизировались на Купянском и Лиманском направлениях −Генштаб
Россияне ночью ударили по Селидовому: 4 раненых
Оккупанты активно атакуют на 7 направлениях, за сутки было более 60 боестолкновений − Генштаб
Последние новости
23:37
футболСборная Украины вырвала волевую победу над Исландией и вышла на Евро-2024
23:23
Новости экономики 26 марта: транш от МВФ, Польша пропускает в ЕС подсанкционную древесину из Беларуси
23:12
Евросоюз выделил Rheinmetall более 130 млн евро для увеличения производства снарядов
22:47
фотоТелескоп "Хаббл" стал свидетелем рождения новой звезды
22:44
Венгрия не возобновит запрет на импорт украинского меда несмотря на протесты
22:40
фотоВ Будапеште прошел протест с требованием отставки Орбана после уведомлений о коррупции
22:20
Маск хочет увеличить спрос на автопилот в машинах Tesla
22:19
Миссия ООН за зиму зафиксировала казнь оккупантами 32 украинских военнопленных
22:18
фотоВ пирамиде нашли редкие изображения жизни знати древнего Египта
22:09
Минфин привлек более 12 миллиардов от размещения ОВГЗ
Все новости...
Реклама: