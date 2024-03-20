Россияне ударили КАБами по 2 населенным пунктам в Донецкой области: погиб мужчина с сыном
Два человека погибли и еще двое были ранены в результате обстрела днем 20 марта российскими войсками населенных пунктов Горняк и Максимовка Донецкой обалсти.
Источник: Донецкая облпрокуратура
Дословно: "Враг нанес удар по с. Максимовка Волновахского района. Под обломками разрушенного до основания домохозяйства обнаружили тела двух погибших жителей - мужчины 68 лет и его 39-летнего сына".
Детали: Сообщается, что по предварительным данным, для обстрела мирных населенных пунктов россияне использовали авиабомбы "КАБ-500".
Также днем россияне обстреляли город Горняк, средство поражения попало по жилому кварталу.
От многочисленных обломков и взрывной волны в одном из домов получили ранения 58-летний мужчина и его жена 53 лет. С минно-взрывными травмами и осколочными ранениями их госпитализировали.
Сейчас в городе повреждены по меньшей мере 5 многоэтажек.
В облпрокуратуре отметили, что принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями армии агрессора.