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Поляки розблокували "Шегині" для пасажирського транспорту, проїзд вантажівок обмежують

Валентина РоманенкоСереда, 20 березня 2024, 20:31
Поляки розблокували Шегині для пасажирського транспорту, проїзд вантажівок обмежують
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Польські фермери зняли блокаду для автобусів та легковиків і не перешкоджають їхньому проїзду через пункт пропуску "Медика" – "Шегині".

Джерело: речник Державної прикордонної служби України полковник Андрій Демченко в коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "О 20.10 ДПСУ отримала інформацію від польських колег про завершення блокування польськими фермерами руху автобусів та легкових авто на вʼїзд та виїзд з Республіки Польща.

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Оформлення цих транспортних засобів зараз здійснюється встановленим порядком".

Деталі: Демченко додав, що польські фермери продовжують обмежувати рух через кордон українських вантажівок.

На уточнююче запитання, чи є в Держприкордонслужби України інформація щодо того, чи планують польські фермери повторити акцію з блокування пасажирського транспорту, офіцер відповів заперечно.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Вдень 20 березня польські фермери повністю перекрили рух автобусів та вантажівок через пункт пропуску "Медика" – "Шегині" та не пропускали і легкові автомобілі. Акція планувалася тривати до 20.00.

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