Поляки разблокировали "Шегини" для пассажирского транспорта, проезд грузовиков ограничивают

Польские фермеры сняли блокаду для автобусов и легковушек и не препятствуют их проезду через пункт пропуска "Медика" - "Шегини".

Источник: спикер Государственной пограничной службы Украины полковник Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "В 20.10 ГПСУ получила информацию от польских коллег о завершении блокирования польскими фермерами движения автобусов и легковых авто на въезд и выезд из Республики Польша.

Реклама:

Оформление этих транспортных средств сейчас осуществляется в установленном порядке".

Детали: Демченко добавил, что польские фермеры продолжают ограничивать движение через границу украинских грузовиков.

На уточняющий вопрос, есть ли у Госпогранслужбы Украины информация о том, планируют ли польские фермеры повторить акцию по блокированию пассажирского транспорта, офицер ответил отрицательно.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Днем 20 марта польские фермеры полностью перекрыли движение автобусов и грузовиков через пункт пропуска "Медика" - "Шегини" и не пропускали и легковые автомобили. Акция была запланирована до 20.00.