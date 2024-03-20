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Нідерланди дають Україні €350 млн на боєприпаси для F-16 і дрони

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 20 березня 2024, 21:58
Нідерланди дають Україні €350 млн на боєприпаси для F-16 і дрони
міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен. Фото: Getty Images

Нідерланди виділяють понад 150 мільйонів євро на закупівлю боєприпасів і 200 млн євро на безпілотники для України.

Джерело: міністерка оборони Кайса Оллонгрен за підсумками вчорашнього засідання Контактної групи з питань оборони України, передає "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Міноборони Нідерландів

Деталі: Йдеться про зброю класу "повітря-земля" для винищувачів F-16, які відправляються в Україну. Вони можуть бути скинуті винищувачами F-16.

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Ці боєприпаси закуповуються безпосередньо у промисловості.

Нідерланди також знову відправляють раніше обіцяні винищувачі F-16 до Румунії. Літаки використовуються там для тренувального центру для українських та румунських пілотів. Це стосується не лише самих літаків, але й усіх пов'язаних з ними запчастин та боєприпасів.

Нідерланди разом з Данією і США очолюють "коаліцію ВПС" для України. 18 нідерландських літаків F-16 були надані в розпорядження Румунії для проведення навчань. Ще 24 нідерландських F-16 призначені для доставки в Україну. Частина цієї групи зараз готується до цього. Це відбувається в консультаціях з партнерами по коаліції.

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Нідерланди також роблять внесок у розмірі понад 200 млн євро у сфері безпілотників. Планується придбати значну кількість безпілотників ISR (розвідка-спостереження-розвідка) і передати їх Україні. Це робиться після консультацій з іншими партнерами та українськими збройними силами.

"Ці безпілотники вже використовуються і добре зарекомендували себе на полі бою", – сказала Оллонгрен.

14 лютого стало відомо, що Нідерланди приєднуються до військової коаліції, яка надасть Україні передові технології безпілотників і посилить її наступальні можливості у війні проти Росії.

Також Нідерланди оголосили про виділення 250 мільйонів євро на чеську ініціативу щодо замовлення 800 тисяч артилерійських снарядів для України "в найкоротші терміни".

Теми: НідерландиУкраїназброягроші
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