Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Нидерланды дают Украине €350 млн на боеприпасы для F-16 и дроны

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 20 марта 2024, 21:58
Нидерланды дают Украине €350 млн на боеприпасы для F-16 и дроны
министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен. Фото: Getty Images

Нидерланды выделяют более 150 миллионов евро на закупку боеприпасов и 200 млн евро на беспилотники для для Украины.

Источник: министр обороны Кайса Оллонгрен по итогам вчерашнего заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, передает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Минобороны Нидерландов

Детали: Речь идет об оружии класса "воздух-земля" для истребителей F-16, которые отправляются в Украину. Они могут быть сброшены истребителями F-16.

Реклама:

Эти боеприпасы закупаются непосредственно у промышленности.

Нидерланды также снова отправляют ранее обещанные истребители F-16 в Румынию. Самолеты используются там для тренировочного центра для украинских и румынских пилотов. Это касается не только самих самолетов, но и всех связанных с ними запчастей и боеприпасов.

Нидерланды вместе с Данией и США возглавляют "коалицию ВВС" для Украины. 18 нидерландских самолетов F-16 были предоставлены в распоряжение Румынии для проведения учений. Еще 24 нидерландских F-16 предназначены для доставки в Украину. Часть этой группы сейчас готовится к этому. Это происходит в консультациях с партнерами по коалиции.

ВИДЕО ДНЯ

Нидерланды также делают вклад в размере более 200 млн евро в сфере беспилотников. Планируется приобрести значительное количество беспилотников ISR (разведка-наблюдение-разведка) и передать их Украине. Это делается после консультаций с другими партнерами и украинскими вооруженными силами.

"Эти беспилотники уже используются и хорошо зарекомендовали себя на поле боя", – сказала Оллонгрен.

14 февраля стало известно, что Нидерланды присоединяются к военной коалиции, которая предоставит Украине передовые технологии беспилотников и усилит ее наступательные возможности в войне против России.

Также Нидерланды объявили о выделении 250 миллионов евро на чешскую инициативу по заказу 800 тысяч артиллерийских снарядов для Украины "в кратчайшие сроки".

Темы: НидерландыУкраинаоружиеденьги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

футболСборная Украины вырвала волевую победу над Исландией и вышла на Евро-2024

фотоВ Будапеште прошел протест с требованием отставки Орбана после уведомлений о коррупции

Миссия ООН за зиму зафиксировала казнь оккупантами 32 украинских военнопленных

Глава АМКУ Кириленко отреагировал на дело НАБУ и САП против него

Лукашенко обсудил возможное нападение на Сувальский коридор

Польша пропускает в ЕС подсанкционную древесину из Беларуси по фальшивым документам – расследование

Все новости...
Смертельный удар РФ по Харькову: правоохранители назвали тип ракеты
Россияне ударили КАБами по 2 населенным пунктам в Донецкой области: погиб мужчина с сыном
Советник Байдена не упомянул возвращение территорий, когда говорил об условиях победы Украины
Удар россиян по Харькову: 5 человек считаются пропавшими без вести
Последние новости
23:37
футболСборная Украины вырвала волевую победу над Исландией и вышла на Евро-2024
23:23
Новости экономики 26 марта: транш от МВФ, Польша пропускает в ЕС подсанкционную древесину из Беларуси
23:12
Евросоюз выделил Rheinmetall более 130 млн евро для увеличения производства снарядов
22:47
фотоТелескоп "Хаббл" стал свидетелем рождения новой звезды
22:44
Венгрия не возобновит запрет на импорт украинского меда несмотря на протесты
22:40
фотоВ Будапеште прошел протест с требованием отставки Орбана после уведомлений о коррупции
22:20
Маск хочет увеличить спрос на автопилот в машинах Tesla
22:19
Миссия ООН за зиму зафиксировала казнь оккупантами 32 украинских военнопленных
22:18
фотоВ пирамиде нашли редкие изображения жизни знати древнего Египта
22:09
Минфин привлек более 12 миллиардов от размещения ОВГЗ
Все новости...
Реклама: