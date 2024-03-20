Нидерланды дают Украине €350 млн на боеприпасы для F-16 и дроны

Нидерланды выделяют более 150 миллионов евро на закупку боеприпасов и 200 млн евро на беспилотники для для Украины.

Источник: министр обороны Кайса Оллонгрен по итогам вчерашнего заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, передает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Минобороны Нидерландов

Детали: Речь идет об оружии класса "воздух-земля" для истребителей F-16, которые отправляются в Украину. Они могут быть сброшены истребителями F-16.

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Эти боеприпасы закупаются непосредственно у промышленности.

Нидерланды также снова отправляют ранее обещанные истребители F-16 в Румынию. Самолеты используются там для тренировочного центра для украинских и румынских пилотов. Это касается не только самих самолетов, но и всех связанных с ними запчастей и боеприпасов.

Нидерланды вместе с Данией и США возглавляют "коалицию ВВС" для Украины. 18 нидерландских самолетов F-16 были предоставлены в распоряжение Румынии для проведения учений. Еще 24 нидерландских F-16 предназначены для доставки в Украину. Часть этой группы сейчас готовится к этому. Это происходит в консультациях с партнерами по коалиции.

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Нидерланды также делают вклад в размере более 200 млн евро в сфере беспилотников. Планируется приобрести значительное количество беспилотников ISR (разведка-наблюдение-разведка) и передать их Украине. Это делается после консультаций с другими партнерами и украинскими вооруженными силами.

"Эти беспилотники уже используются и хорошо зарекомендовали себя на поле боя", – сказала Оллонгрен.

14 февраля стало известно, что Нидерланды присоединяются к военной коалиции, которая предоставит Украине передовые технологии беспилотников и усилит ее наступательные возможности в войне против России.

Также Нидерланды объявили о выделении 250 миллионов евро на чешскую инициативу по заказу 800 тысяч артиллерийских снарядов для Украины "в кратчайшие сроки".