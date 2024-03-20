Зеленський про удар РФ по Харкову: Україна ще більш влучно відповідатиме

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні прокоментував удар росіян 20 березня по Харкову, у результаті якого загинули 5 людей.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Наш Харків. Уже понад два роки Харків та область зазнають страшних російських ударів. Зруйнована ракетами Салтівка, пошкоджені інші райони та вулиці міста. Зруйновані села та містечка в області.

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Сьогодні – черговий удар Росії по Харкову, ні на що не здатний вплинути, окрім того, що Україна ще більш принципово та влучно відповідатиме".

Деталі: За його словами, усі регіони України, які потерпають від ударів російських військ, потребують ППО.

"Всі це мають усвідомлювати. Харкову потрібно достатньо систем ППО. Сумщині потрібна ППО. Чернігівщині та всім іншим нашим регіонам, які потерпають від російського терору. Ці захисні системи є в партнерів. І партнерам треба зрозуміти, що ППО має захищати життя", - підкреслив Зеленський.

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Що було раніше: Російські війська 20 березня вдарили по одному з районів Харкова, в результаті чого загинуло 5 людей і 9 людей постраждало.