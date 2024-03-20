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Рух усіх транспортних засобів розблоковано в ПП "Медика-Шегині" – посол

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 20 березня 2024, 23:59
Рух усіх транспортних засобів розблоковано в ПП Медика-Шегині – посол
Фото: Getty Images

Посол України в Польщі Василь Зварич повідомив про відновлення руху усіх транспортних засобів у пункті пропуску "Медика-Шегині".

Джерело: Зварич у Facebook, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "Позитивні новини на завершення дня: рух усіх транспортних засобів у пункті пропуску "Медика-Шегині" повністю розблокований і відбувається в штатному режимі".

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Трохи раніше Держприкордонслужба повідомила, що в пункті пропуску "Медика-Шегині" відновлено пропуск легкових автомобілів і автобусів в обох напрямках.

Що було раніше:

  • У середу, 20 березня, польські фермери влаштували сотні демонстрацій та блокад по всій території Польщі.
  •  Українські прикордонники повідомили про розширення блокади протестувальників біля КПП "Медика-Шегині" у тому числі на пасажирські автобуси, що прямують на в’їзд та виїзд з України.
  • Віцепрем’єр Олександр Кубраков закликав польський уряд відреагувати на те, що фермери-протестувальники розширили свою блокаду на пасажирські автобуси.

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Теми: ПольщакордонУкраїна
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