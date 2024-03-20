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Движение всех транспортных средств разблокировано в ПП "Медика-Шегини" - посол

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 20 марта 2024, 23:59
Движение всех транспортных средств разблокировано в ПП Медика-Шегини - посол
Фото: Getty Images

Посол Украины в Польше Василий Зварич сообщил о возобновлении движения всех транспортных средств в пункте пропуска "Медика-Шегини".

Источник: Зварыч в Facebook, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Положительные новости в завершение дня: движение ВСЕХ транспортных средств в пункте пропуска "Медика-Шегини" полностью разблокировано и происходит в штатном режиме".

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Чуть ранее Госпогранслужба сообщила, что в пункте пропуска "Медика-Шегини" восстановлен пропуск легковых автомобилей и автобусов в обоих направлениях.

Что предшествовало:

  • В среду, 20 марта, польские фермеры устроили сотни демонстраций и блокад по всей территории Польши.
  •  Украинские пограничники сообщили о расширении блокады протестующих возле КПП "Медика-Шегини" в том числе на пассажирские автобусы, следующие на въезд и выезд из Украины.
  • Вице-премьер Александр Кубраков призвал польское правительство отреагировать на то, что фермеры-протестующие расширили свою блокаду на пассажирские автобусы.

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Темы: ПольшаграницаУкраина
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