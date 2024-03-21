WP: Цього року Україна витратить $5 млрд на внутрішнє виробництво зброї

Цього року Україна витратить близько 5 млрд доларів на внутрішнє виробництво озброєнь, заявили офіційні особи, але всі згодні з тим, що цього недостатньо.

Джерело: "Укрінформ" цитує The Washington Post

Деталі: Виробництво зросло втроє у 2023 році й, як очікується, збільшиться в шість разів цьогоріч, зазначає видання, посилаючись на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

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За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, щодо безпілотників, які змінили методи ведення війни, Україна вже виробляє 90% від її потреб. Серед них БПЛА дальньої дії та морські дрони.

Україна також виробляє власні мінометні й артилерійські снаряди радянського калібру 122 і 152 мм.

Водночас оборонні компанії випускатимуть з другої половини цього року власні 155-мм снаряди стандарту НАТО для артилерійських систем, що поставляються західними союзниками.

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Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин заявив у лютому, що Україна розгорнула виробництво ракети з дальністю дії близько 650 км. За словами посадовців, також розробляються системи ППО й високоточні ракети, подібні до американських HIMARS.

Водночас цього недостатньо, щоб компенсувати брак міжнародної підтримки, особливо надходжень зброї зі Сполучених Штатів, зазначає видання.