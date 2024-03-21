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WP: В этом году Украина потратит $5 млрд на внутреннее производство оружия

Алена ИвашкивЧетверг, 21 марта 2024, 00:45
WP: В этом году Украина потратит $5 млрд на внутреннее производство оружия
Фото иллюстративное, Генштаба ВСУ

В этом году Украина потратит около 5 млрд долларов на внутреннее производство вооружений, заявили официальные лица, но все согласны с тем, что этого недостаточно.

Источник: "Укринформ" цитирует The Washington Post

Детали: Производство выросло втрое в 2023 году и, как ожидается, увеличится в шесть раз в этом году, отмечает WP, ссылаясь на премьер-министра Дениса Шмыгаля.

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По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, по беспилотникам, которые изменили методы ведения войны, Украина уже производит 90% от ее потребностей. Среди них БПЛА дальнего действия и морские дроны.

Украина также производит собственные минометные и артиллерийские снаряды советского калибра 122 и 152 мм.

В то же время оборонные компании будут выпускать со второй половины этого года собственные 155-мм снаряды стандарта НАТО для артиллерийских систем, поставляемых западными союзниками.

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Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил в феврале, что Украина развернула производство ракеты с дальностью действия около 650 км. По словам чиновников, также разрабатываются системы ПВО и высокоточные ракеты, подобные американским HIMARS.

В то же время этого недостаточно, чтобы компенсировать недостаток международной поддержки, особенно поступлений оружия из Соединенных Штатов, отмечает издание.

Темы: оружиевойнапроизводство
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