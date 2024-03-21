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Ракетна атака на Київ: ворог запустив "Кинджали", працювала ППО, було чутно вибухи

Олена ІвашківЧетвер, 21 березня 2024, 04:28
Ракетна атака на Київ: ворог запустив Кинджали, працювала ППО, було чутно вибухи
Фото ілюстраційне, Getty images

У ніч на 21 березня під час ракетної атаки у Київській області працювала ППО та було чутно вибухи.

Джерело: КОВА, Повітряні сили ЗСУ

Деталі: Місцева влада просить дотримуватися інформаційної тиші, не знімати та не викладати в мережу роботу військових.

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Дослівно: "Подбайте про власну безпеку – перебувайте в укриттях під час сигналу повітряної тривоги".

Доповнено: О 4.58 КМВА повідомила про роботу ППО у Києві.

Окрім цього, за інформацією "Суспільного", у столиці чутно вибухи.

ВІДЕО ДНЯ

О 5.00 Повітряні сили ЗСУ повідомили про пуски аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" в напрямку Києва.

О 5.02 мер Києва Віталій Кличко також повідомив про вибухи в місті. За його словами, працює ППО. 

О 5.06 стало відомо про повторні пуски аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" в напрямку Києва.

Теми: Київська областьракетний ударвійнаППО
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