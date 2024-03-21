Ракетна атака на Київ: ворог запустив "Кинджали", працювала ППО, було чутно вибухи
У ніч на 21 березня під час ракетної атаки у Київській області працювала ППО та було чутно вибухи.
Джерело: КОВА, Повітряні сили ЗСУ
Деталі: Місцева влада просить дотримуватися інформаційної тиші, не знімати та не викладати в мережу роботу військових.
Дослівно: "Подбайте про власну безпеку – перебувайте в укриттях під час сигналу повітряної тривоги".
Доповнено: О 4.58 КМВА повідомила про роботу ППО у Києві.
Окрім цього, за інформацією "Суспільного", у столиці чутно вибухи.
О 5.00 Повітряні сили ЗСУ повідомили про пуски аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" в напрямку Києва.
О 5.02 мер Києва Віталій Кличко також повідомив про вибухи в місті. За його словами, працює ППО.
О 5.06 стало відомо про повторні пуски аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" в напрямку Києва.